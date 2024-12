Partidele noului Parlament negociază viitorul Guvern. O coaliție PSD-PNL-USR-UDMR pare deocamdată cea mai probabilă

Se vor purta atât pentru o posibilă coaliție pentru guvernare și funcția de premier, cât și pentru susținerea la prezidențiale. Dacă PSD, PNL și USR vor un parcurs european pentru România, liderul AUR și președinta SOS România își doresc o alianță suveranistă.

Liderii PSD au început încă de duminică seară să vorbească despre o posibilă alianță europeană cu PNL, UDMR și USR.

Victor Negrescu, comunicator politic PSD: ”Noi vrem o coaliție care să continue parcursul european al României. Ne așteptăm din partea partidelor democratice, pro-europene să înțeleagă că Partidul Social-Democrat poate fi factorul de echilibru în jurul cărora se poate forma o viitoare majoritate”.

Mihai Tudose, prim-vicepreședinte PSD: ”Suntem cel mai important partid, o cifră mare. E greu de presupus că putem fi ignoranți într-o formulă de guvernare. ⁠Există toate variantele posibile. De la foarte bine, la foarte rău, de la guvernare cu prim ministru, la opoziție”.

În schimb, fostul lider PSD Victor Ponta, actual consilier al premierului Marcel Ciolacu a scris pe Facebook:

"Romania are nevoie sa fie guvernata cat mai urgent- altfel iesim din iarna si intram in faliment! Ne trebuie urgent Buget , oameni profesionisti si patrioti in fruntea Ministerelor(...) Suntem in ceasul al doisprezecelea! Si orele trec !".

Declarația vine în contextul în care unii lideri PSD iau în calcul o posibilă coaliție de guvernare cu AUR, dacă va fi ales președinte Călin Georgescu.

Pe masa celor de la USR s-au creionat mai multe scenarii pentru săptămâna următoare. Miza este destul de mare pentru că în funcție de negocieri își vor putea da seama cu cine ar putea face o coaliție în viitorul parlament.

Discuțiile neoficiale cu celelalte partide au început chiar luni, spun reprezentanții USR - care își doresc susținere pentru Elena Lasconi în cursa prezidențială. Vor un dialog inclusiv cu PSD, deși în urmă cu puțin timp excludeau o alianță cu social-democrații.

Dominic Fritz, vicepreședinte USR: ”Suntem în contact cu liderii tuturor partidelor, inclusiv PSD. Eu personal cred că, cu toate criticile pe care le avem și le-am avut în fața PSD-ului, orientarea europeană nu a fost pusă la îndoială. Situația e mult prea gravă pentru orgolii, nu stăm acum ca niște adolescenți și așteptăm să ne sune ceilalți și suntem într-un dialog constant”.

Ionuț Moșteanu, liderul USR din Camera Deputaților: ”Cu siguranță vom discuta cu UDMR și PNL, am spus asta de nenumărate ori. Cu siguranță și cu PSD pentru susținerea în turul 2 pentru Elena Lasconi. Cu toate partidele care până acum și-au arătat poziționarea fermă pro-europeană”.

La rândul său, președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat că acceptă orice negociere pentru o alianță - dacă va fi făcută pornind de la programul de guvernare creionat de partidul sau. Unii lideri liberali vorbesc însă și de posibilitatea ca PNL să rămână în opoziție.

AUR respinge orice negocieri cu PSD

Ilie Bolojan: ”Baza de discuție va fi programul de reforme pe care ni l-am asumat, reformarea lumii politice, reforma statului pentru a avea un stat eficient care nu risipește banii cetățenilor, proiecte de dezvoltare și descentralizare pentru autoritățile locale și politici corecte din care să rezultă că statul îl respectă pe cetățean”.

Pe de altă parte, președintele AUR a respins din nou orice alianță cu PSD și a făcut apel la partidele din spectrul suveranist.

George Simion: ”Nu facem nicio alianță cu PSD, reconfirm această poziție pe care AUR o are. Vreau să fac un apel la toți românii de bună-credință, depuneți-vă adeziunea la AUR, la celelalte formațiuni suveraniste care sperăm să treacă pragul electoral și alături de care sperăm să formăm o coaliție de guvernare”.

Un mesaj similar a avut si Diana Șoșoacă, președinta SOS România.

Diana Șoșoacă: ”Solicit tuturor forțelor patriotice, suveraniste, naționaliste adunarea și formarea unui guvern naționalist chiar și minoritar”.

Cei de la UDMR au anunțat că și ei vor să ajungă la guvernare, fără să spună în ce condiții.

Autori: Teodora Suciu, Constantin Toma, Robert Hoară, Diana Enache

