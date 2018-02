Raeţchi, PNL: Nu poți risca destinul ţării pentru dosarele lui Dragnea

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi susţine că PSD trebuie să înţeleagă că semnalele din UE privind sancţionarea României pentru imixtiuni politice în justiţie sunt tot mai grave şi le cere social-democraţilor să nu rişte destinul ţării pentru dosarele lui Liviu Dragnea.

“Semnalele pe care le primim de la nivel european în ultima vreme sunt alarmante. Şi tot mai numeroase. Faptul că preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag cere Comisiei Europene să nu ridice MCV şi să declanşeze procedura de activare a Articolului 7 în cazul României - suspendarea dreptului de vot în Consiliul UE pentru un stat membru - dacă vor continua atacurile asupra justiţiei este deosebit de grav. Nu sunt ameninţări lipsite de conţinut, nu e o joacă, Polonia a pierdut mult insistând în aceeaşi direcţie, iar explicaţiile PSD privind ”dezinformarea” oficialilor europeni sună tot mai ridicol: chiar toată lumea e dezinformată?!”, afirmă Raeţchi citat într-un comunicat.



Deputatul PNL aminteşte că, recent, chiar eurodeputata Ana Gomes, colegă de grup socialist cu Liviu Dragnea - ”perfect informată aşadar de colegii săi din PSD” - declara că: ”Acuzaţiile făcute de OLAF la adresa domnului Liviu Dragnea şi a complicilor săi nu pot fi trecute cu vederea, nu pot fi aruncate sub preş, trebuie să fie analizate şi să primească un răspuns. Iar primul pas pentru ca investigaţia să aibă loc este ca aceşti oameni să se retragă din posturile pe care le ocupă, aşa cum au cerut şi cetăţenii care au ieşit in stradă. Sunt convinsă că mai multă lume din familia mea politică are aceeaşi părere şi susţine lupta anticorupţie, transparenţa şi asumarea răspunderii de către guvern.”



Ovidiu Raeţchi aminteşte că, la începutul lunii mai, se aşteaptă ca Uniunea Europeană să ia o decizie în ceea ce priveşte condiţionarea acordării fondurilor europene de statul de drept, una din principalele ţări vizate fiind România.



”Avertismentele vin după un an în care justiţia a trecut prin momente foarte grele. Mi se pare incredibil că nimeni din PSD nu înţelege că toate aceste semnale care vin dinspre Europa, dar şi dinspre partenerul strategic american, sunt serioase şi pot produce efecte grave asupra României. Partenerii noştri externi nu pot fi repeziţi cu clişee de tip «Binomul» şi «Statul Paralel», poziţiile lor vin în afara jocului politic şi măsoară obiectiv riscul războiului PSD cu Justiţia. Nu se poate ca PSD să sacrifice destinul european al României pentru câteva dosare ale lui Liviu Dragnea. Trebuie să existe o limită a minimei responsabilităţi", mai afirmă liberalul.

