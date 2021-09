PSD va depune moţiune de cenzură dacă cea iniţiată de USR PLUS este declarată neconstituţională

Partidul Social Democrat va depune propria moţiune de cenzură în cazul în care CCR va da dreptate Guvernului în privinţa moţiunii depuse de USR PLUS şi AUR şi o va declara neconstituţională.

Anunțul a fost făcut, luni, de purtătorul de cuvânt al partidului, Radu Oprea.

"Imediat ce Curtea Constituţională se va pronunţa cu privire la moţiunea de cenzură, există două posibilităţi: CCR o poate declara neconstituţională şi atunci vom depune noi, cei de la PSD, imediat, în Parlament, moţiunea de cenzură, vom invita celelalte formaţiuni politice să o semneze şi să vină să o voteze alături de noi. A doua variantă - să fie declarată constituţională şi atunci când va ajunge la vot în Parlament PSD va vota această moţiune", a precizat Oprea, într-o conferinţă de presă, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, potrivit Agerpres.

El a adăugat că PSD va sprijini demersurile în Birourile permanente reunite ca moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR să ajungă în plen, la vot, dacă CCR o va declara constituţională.

USR PLUS cere Curţii Constituţionale să dezbată mai repede sesizarea privind moţiunea de cenzură

USR PLUS a adresat preşedintelui Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, o solicitare oficială de preschimbare a termenului stabilit pentru dezbaterea sesizării privind moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS, astfel încât o decizie să fie luată rapid.

"Am solicitat Curţii Constituţionale să judece cu celeritate sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României. Articolul 113 din Constituţie stipulează foarte clar că moţiunea trebuie dezbătută şi votată după 3 zile de la citirea ei. Consider că termenul de 28 septembrie este prea îndepărtat, iar instrumentul juridic al moţiunii de cenzură este, astfel, golit de conţinut. Din acest motiv am cerut devansarea acestei date pentru una cât mai curând posibilă", declară preşedintele Senatului, Anca Dragu, conform unui comunicat al USR PLUS.

Deputatul USR PLUS Oana Murariu arată, la rândul său, că "orice zi întârziere adânceşte" blocajul politic actual.

"Am solicitat preschimbarea termenului de judecată fixat (...) în data de 28.09.2021, la limita maximă prevăzută de lege, pentru un moment cât mai timpuriu, mai ales ţinând cont de termenul constituţional de 3 zile de la data citirii moţiunii în Parlament, când ar fi trebuit să fie votată. În cazul respingerii cererii, Curtea va fi datoare să vină cu o explicaţie solidă, încărcătura acesteia neputând constitui motiv suficient într-o situaţie de criză politică şi paralizare a unui instrument democratic", precizează Oana Murariu.

USR PLUS adaugă că la 11 zile de la citirea moţiunii de cenzură, "parlamentarii sunt în continuare împiedicaţi să se pronunţe prin vot" asupra demersului de înlăturare a premierului Florin Cîţu.

"Blaturile din Parlament blochează un drept constituţional al senatorilor şi deputaţilor doar pentru ca actualul premier să fie menţinut în funcţie până după Congresul PNL. Solicităm Curţii Constituţionale să nu se implice în acest atac la democraţie şi să revină asupra termenului pentru dezbaterea sesizării privind moţiunea de cenzură", se arată în comunicat.

În scrisoarea adresată preşedintelui CCR este invocată Decizii Curţii nr. 69/2020, conform căreia "dezbatarea şi votul moţiunii de cenzură nu pot avea loc oricând, întrucât (...) aceasta atrage caracterul iluzoriu al instrumentului juridic şi, în cele din urmă, lipsa de eficienţă, în măsura în care actualitatea acestuia este afectată de trecerea timpului".

Prim-ministrul Florin Cîţu a depus la Curtea Constituţională o sesizare cu privire la existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Parlament şi Guvern în care invocă o conduită "neconstituţională, deopotrivă neloială şi abuzivă, faţă de autoritatea executivă", întrucât moţiunea de cenzură a fost iniţiată, depusă şi comunicată cu "încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale articolului 113 alineat (2) din Constituţie".