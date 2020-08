PSD se răzgândește. Liderul deputaților spune că nu mai este oportună moțiunea

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a declarat luni că nu găseşte oportun ca moţiunea de cenzură depusă în sesiune extraordinară să fie dezbătută într-o altă sesiune.

Întrebat ce se va întâmpla cu moţiunea de cenzură care nu a putut fi dezbătută şi votată luni, Simonis a spus: "Această moţiune a fost depusă în sesiune extraordinară, sesiune care se încheie astăzi. Din ce ştiu, există şi un atac la Curtea Constituţională tocmai pe acest motiv, şi anume al depunerii unei moţiuni în sesiune extraordinară şi, eventual, dezbatere în sesiune ordinară. Sesiunea ordinară va începe mâine, nu găsesc oportun ca această moţiune depusă în sesiune extraordinară să fie dezbătută într-o altă sesiune".

Simonis a menţionat că PSD s-a bazat pe voturile UDMR pentru a adopta moţiunea de cenzură, dar parlamentarii acestei formaţiuni au lipsit de la vot, transmite Agerpres.

"Cele 250 de voturi (pe care Marcel Ciolacu a spus că le va strânge PSD la votul moţiunii de cenzură - n.r.) nu erau ale PSD. Evident, ne-am bazat pe sprijinul UDMR, am sperat că UDMR nu va susţine şi el acest Guvern Orban, având în vedere tratamentul la care a fost supus atât UDMR, cât şi comunitatea maghiară din România de către preşedintele României şi de către Guvernul Orban şi probabil că, la acel moment, când preşedintele PSD a declarat aceste lucruri se baza şi pe voturile UDMR. Astăzi, UDMR a absentat de la vot", a afirmat liderul deputaţilor social-democraţi.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a anunţat după încheierea şedinţei că PSD va lua ”o decizie politică” în următoarele zile în legătură cu această temă şi va veni cu precizări. ”În acest moment, PSD nu are 233 de voturi”, a afirmat Ciolacu.

Orban: Dacă moţiunea de cenzură va fi supusă votului în sesiunea ordinară, vom sesiza Curtea Constituţională

Premierul Ludovic Orban a declarat că, în cazul în care moţiunea de cenzură va fi supusă votului în timpul sesiunii ordinare, va fi sesizată Curtea Constituţională, adăugând că PSD ar trebui să iniţieze un nou demers împotriva Guvernului dacă doreşte acest lucru.

"Eu nu pot să cred că pot să facă aşa ceva. Dar, dacă vor face, în mod evident o vom sesiza, pentru că nu putem accepta această bătaie de joc la adresa unui instrument democratic fundamental într-o societate, care este moţiunea de cenzură şi care dă posibilitatea Parlamentului să cenzureze activitatea Guvernului. Nu poţi să te joci cu moţiunile de cenzură, să bagi moţiune de cenzură când ţi se năzare, fără niciun fel de regulă. Dacă vor să fie în cadru constituţional, e o sesiune nouă, pot să depună o moţiune de cenzură. Asta este", a arătat Orban, la Palatul Parlamentului.

Totodată, el a reiterat că moţiunea de cenzură care urma să fie supusă votului în cursul şedinţei de luni este una în "afara cadrului constituţional", deoarece a fost depusă în vacanţa parlamentară.

"Mai mult decât atât - e moţiune de cenzură care nu e numai într-o sesiune extraordinară. A fost depusă într-o sesiune extraordinară, a fost citită în altă sesiune extraordinară, s-a încercat dezbaterea şi votarea în sesiunea extraordinară prelungită până la 31 august şi, din punctul meu de vedere, este consumată în momentul de faţă. Sigur că urmează să se pronunţe Curtea Constituţională. Guvernul a sesizat CCR şi aşteptăm pronunţarea pe sesizarea noastră", a spus liderul PNL.

Întrebat cum comentează declaraţiile referitoare la existenţa unui blat între PSD şi PNL, Orban a precizat că social-democraţii au făcut tot posibilul ca parlamentarii lor să fie prezenţi la vot.

"Ştiţi cum e vorba aia - un nebun aruncă o piatră şi 100 de înţelepţi - sunteţi înţelepţi, am încredere că sunteţi înţelepţi - dacă unul urla că e blat, ce blat? Când au depus moţiune de cenzură, când au făcut tot posibilul să-şi mobilizeze oamenii, au făcut tot posibilul ca să aducă oamenii la vot, nu au reuşit, asta este, pentru că moţiunea lor este absurdă, nu are logică, este o moţiune în afara cadrului constituţional şi s-a dovedit... Eu am purtat discuţii cu aproape orice parlamentar a vrut să vorbească cu mine, mulţi colegi de-ai mei au purtat discuţii, s-au purtat discuţii individuale cu foarte mulţi parlamentari. Sunt convins că şi dintre cei care au fost prezenţi sunt mulţi care nu au agreat acest demers, dar probabil nu au curajul să se manifeste astfel încât să nu asigure cvorumul", a mai spus el.

Şedinţa Parlamentului pentru dezbaterea moţiunii de cenzură nu s-a putut desfăşura din lipsa cvorumului

Şedinţa Parlamentului în care trebuia dezbătută şi votată moţiunea de cenzură nu a putut să aibă loc, luni, din lipsa cvorumului, potrivit anunţului preşedintelui Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu.

În urma apelului nominal, doar 226 de parlamentari au fost la şedinţă, fiind necesară prezenţa a 233 de deputaţi şi senatori.