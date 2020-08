Orban, după eșecul moțiunii de cenzură: ”Dacă unul urlă că e blat ... Ce blat?”

Premierul Ludovic Orban a respins orice acuzație de ”blat” între PSD și PNL pe marginea moțiunii de cenzură, care nu a mai fost votată luni, din cauza lipsei cvorumului în Parlament.

"Știți cum e vorba aia: un nebun aruncă o vorbă și 100 de înțelepți - sunteți înțelepți, am încredere că sunteți înțelepți ... Dacă unul urlă că e blat. Ce blat?! Când au depus moțiune de cenzură, au depus tot efortul să-și mobilizeze oamenii. Au făcut tot posibilul ca să aducă oameni la vot, n-au reușit. Asta este, pentru că moțiunea lor este absurdă, nu are logică, e în afara cadrului constituțional. Eu am purtat dicuții cu aproape orice parlamentar a vrut să vorbească cu mine. Mulți colegi de-ai mei au purtat discuții, s-au purtat discuții individuale cu foarte mulți parlamentari", a declarat Ludovic Orban pe holurile din Parlament, după ce președintele Camerei Deputaților a anunțat închiderea ședinței.

Liderul PNL afirmă că, oricum, în opinia sa, moțiunea de cenzură era neconstituțională, deși încă se așteaptă răspunsul oficial al CCR.

”Este din punctul nostru de vedere o moțiune de cenzură în afara cadrului constituțional. În 30 de ani, nimeni nu a mai depus o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Mai mult decât atât, este o moțiune de cenzură care nu e numai într-o sesiune extraordinară. A fost depusă într-o sesiune extraordinară, a fost citită în altă sesiune extraordinară, s-a încercat dezbatere și votarea votarea în sesiunea extraordinară prelungită până la 31 august și, din punctul meu de vedere, este consumată în momentul de față. Sigur că urmează să se pronunțe Curtea Constituțională.” - a spus premierul.

”În ceea ce ne privește, ca Guvern, considerăm că ceea ce s-a întâmplat azi este extrem de benefic pentru România. Guvernul trebuie să facă față unor provocări imediate, unor provocări pe termen mediu și termen lung, și are nevoie de capacitate de exercițiu pentru a putea soluționa marile probleme cu care se confruntă România.” - a mai declarat Orban.