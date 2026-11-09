Social-democrații, au prezentat planul, pentru etapa a doua a reformei. Inițial, primarii comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori, se pot înscrie voluntar pe listă, în schimbul unor beneficii.

În faza a doua însă, vor intra obligatoriu, și localitățile cu până la 3.000 de locuitori, care nu-si pot acoperi cheltuielile. Iar jumătate din orașele țării, ar putea fi retrogradate, la rangul de comune.

Social-democrații au ridicat plafonul până la care comunele care trăiesc doar cu bani de la bugetul de stat urmează să fie comasate. Dacă în prima fază, ministrul Dezvoltării le oferă răgaz celor 429 de unități administrative care au sub 1.500 de locuitori să se treacă benevol pe listă până la 1 martie, responsabilul din PSD cu reforma administrației locale propune o variantă și mai dură, care să-i oblige pe primari să o aplice, după ce Guvernul își va angaja răspunderea în parlament pentru proiect.

Din cele 2.862 de comune, câte sunt în total, ar urma să dispară primăriile care au în grijă mai puțin de 3.000 de locuitori, adică 1.567. Culmea, jumătate din edili aparțin PSD.

Cu cel puțin 1.500 de comune în portofoliu, marea reformă ar trebui să înceapă chiar din județele conduse de PSD. Olt, Teleorman, Caraș-Severin, Dolj și Vâlcea. Toate sunt în top și sunt sub comanda social-democraților și au cel puțin 50 de comune care au sub 3 mii de locuitori și se încadrează la această reformă a comasării comunelor, conform ultimelor date de la recensământ.

Schimbarea ar urma să se aplice odată cu următoarele alegeri locale, în 2028, iar localitățile vizate nu-și vor pierde numele, pentru că vor deveni sate. Locuitorii ar urma să aibă o perioadă de tranziție în care-și vor putea schimba gratuit actele de identitate.

Și orașele au fost luate în vizor. Din cele 216, 121 au numărul de locuitori sub pragul necesar. Cele mai multe sunt în Vâlcea, 9 orașe.

Reporter: Se ia în calcul și comasarea anumitor orașe?

Dragoș Benea, europarlamentar PSD: E posibil, e posibil. Peste 55% dintre orașe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administrație de oraș. Ele practic sunt comune.

Cum conducerea partidului vrea să rezolve problema reformei administrației până în primăvară, Claudiu Manda le-ar fi dat un mesaj dur miniștrilor social-democrați, conform unei stenograme din ședința partidului, transmisă, pe surse, spre presă: „Nu fiecare își face propria politică în minister. Le transmit că avem așteptări de la ei și că răbdarea nu este nelimitată. Dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”.

Dragoș Benea, europarlamentar PSD: „Unii dintre miniștri n-au înțeles că luna de miere a trecut de mult, luna de miere a acestui guvern”.

Săptămâna viitoare miniștrii PSD trebuie să vină la partid cu propunerile de comasare sau reorganizare a agențiilor si instituțiilor guvernamentale.