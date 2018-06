PSD pare în silenzio stampa privind suspendarea lui Iohannis. Așteaptă decizia ÎCCJ în dosarul lui Dragnea

În PSD, "suspendarea" lui Klaus Iohannis e suspendată temporar. Deşi mai mulţi lideri ai partidului cereau asta vehement săptămâna trecută, acum, toţi evită subiectul şi aşteaptă un semn clar de la Liviu Dragnea.

Nici nominalizarea colegului lor, Gabriel Vlase, la şefia SIE nu a primit un răspuns, iar surse din partid susţin că toate deciziile importante sunt amânate până joi, când Instanţa Supremă ar trebui să se pronunţe în dosarul lui Dragnea.

Potrivit unor surse din interiorul PSD, Liviu Dragnea ar vrea să amâne pentru saptămâna viitoare orice decizie în privinţa suspendării din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis. Joi, şeful PSD se aşteaptă că Instanţa Supermă să pronunţe sentinţa în dosarul său privind angajările fictive şi până atunci se pare că vrea ca toţi colegii săi să intre în silenzio stampa.

Reporter: - De ce nu faceţi şedinţa coaliţiei, că şi Dragnea şi Tăriceanu sunt în oraş?

Marian Neacșu, secretar general PSD: - Nu mă întrebaţi că nu e în fişa postului meu.

Şi nominalizarea lui Gabriel Vlase la şefia Serviciul de Informații Externe este un subiect despre care social-democraţii nu vor să vorbească. Mai mult, fiind un apropiat al şefului PSD, nominalizarea sa de către preşedinte a fost percepută ca un act de trădare a partidului.

"Am vorbit și cu președintele partidului. L-am anunțat înainte de a merge la întâlnire cu domnul Iohannis. Hârtia este la Parlament, sunt în proceduri parlamentare”, a transmis Gabriel Vlase.

Iniţial, surse din PSD spuneau că Vlase ar putea depune jurământul miercuri, în plenul reunit, dar se pare că şi acest vot se amână.

"Nu vreau să vă ascund că am fost surprins. Cred că şi domnul Dragnea a fost surprins. În primul rând, am fost surprins că, după un an şi jumătate în care poziţia asta ar fi trebuit să fie ocupată şi nu a fost ocupată, vine această numire în acest moment. Stau şi mă întreb care este semnificaţia", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului.

În tot acest scandal politic, liberalii au anunţat că depun moţiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă.

"Orice parlamentar trebuie să treacă acest examen de conştiinţă. Orice parlamentar care nu va susţine moţiunea de cenzură nu este altceva decât un lacheu al lui Dragnea şi de fapt acceptă ca Dragnea să-şi bată joc de România", a transmis Ludovic Orban, preşedinte PNL.

PNL şi USR au împreună 136 de voturi, însă, pentru a demite executivul, ar avea nevoie de 233 de parlamentari.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!