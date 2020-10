Primarul Timișoarei: ”M-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19”

Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat miercuri că a decis să se autoizoleze după ce, luni, s-a întâlnit cu o persoană care a fost depistată pozitiv cu Covid-19.

Primarul a anunțat pe pagina sa de Facebook că persoana respectivă a aflat marți seara rezultatul testului, astfel că și el a decis acum să se autozioleze, ”pentru a elimina orice risc”.

Nu în ultimul rând, mai precizează Fritz, a făcut un test pentru depistarea noului coronavirus, chiar dacă, susține el, a purtat masca și a păstrat distanța.

”Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanța, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauție și pentru a elimina orice risc, am decis să mă auto-izolez. Am făcut un test azi dimineață și voi rămâne acasă, în așteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multă siguranță, la sfârșitul acestei săptămâni. În timpul ăsta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului și voi ține întâlniri oficiale online. Vă țin la curent!” - a anunțat edilul Timișoarei.

Recent, managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Raul Pătraşcu, a anunţat că unitatea va redeschide “zona roşie”.

Totodată, spitalul va pune la dispoziţie 76 de paturi pentru bolnavii COVID-19, inclusiv paturi de terapie intensivă, după ce medicii Spitalului de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din oraş au anunţat că nu mai au niciun loc disponibil la ATI pentru cei infectaţi cu SARS-CoV-2.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din Timişoara, Cristian Oancea, a declarat, marţi, că secţiile ATI nu mai au niciun loc liber pentru bolnavii COVID-19, urmând ca în zilele ce vin să se opereze o nouă reorganizare, pentru a ajunge la 100 de paturi de terapie intensivă în oraş.

Raportarea de marţi a Prefecturii Timiş arăta că, în ultimele 24 de ore, în judeţ s-au înregistrat 82 de noi îmbolnăviri COVID-19, dintre care 46 în Timişoara.