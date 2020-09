Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, infectat cu COVID-19. "Mă simt puțin slăbit"

Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, care a câştigat un nou mandat pe listele UDMR, a anunţat marţi pe Facebook că testul la COVID-19 i-a ieşit pozitiv. El mai spune că se simte puţin slăbit, însă starea sa de sănătate este bună per ansamblu.

„Ieri (luni - n.r.) am avut febră, iar în această dimineaţă nu am simţit gustul pastei de dinţi. Deoarece acestea sunt simptome ale infecţiei cu noul coronavirus, am făcut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Mă simt puţin slăbit, dar per total sunt bine”, a scris Antal Árpád, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că va merge şi miercuri la spital pentru o nouă examinare şi apoi va urma recomandările medicilor.

„Mâine (miercuri - n.r.) mă duc la spital pentru o nouă examinare şi bineînţeles că voi urma recomandările medicilor. Numărul infecţiilor este în creştere, aşa că îndemn pe toată lumea să respecte regulile de prevenire!”, a conchis Antal Árpád.

Árpád, care a candidat pe lista UDMR la alegerile locale de duminică, a câştigat al patrulea mandat, cu un scor de 76.49%.