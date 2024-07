Primarul Capitalei Nicuşor Dan: Sper să demolăm Cathedral Plaza. Este emblema corupţiei imobiliare din Bucureşti

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a nunțat că, peste câteva săptămâni, Curtea de Apel Bucureşti va da sentinţa definitivă în ultimul proces pe care primăria îl are cu proprietarii Cathedral Plaza.

În cazul în care decizia va fi una favorabilă administraţiei publice, Nicuşor Dan spune că va demola imediat imobilul din vecinătatea Catedralei romano-catolice Sfântul Iosif.

”Sunt patru litigii importante, două s-au finalizat. Unul a spus că autorizaţia e nelegală - dată de Andrei Chiliman ca primar al Sectorului 1 în 2006. În 2010, Curtea de Apel Suceava a zis că autorizaţia este nelegală, chestiunea asta s-a închis. După care, în 2012-2013, Tribunalul Dâmboviţa a spus că ea trebuie demolată de primarul municipiului, nu de primarul de sector. Eu am dat o dispoziţie de demolare. În urma acestei dispoziţii, trebuia să angajăm mai întâi expert, apoi o firmă de construcţii etc. Dispoziţia pe care eu am dat-o a fost suspendată de către instanţă până la judecarea celuilalt proces care vizează intrarea în legalitate.

Să zicem că bunica dumneavoastră are o casă la ţară pe care a construit-o fără autorizaţie acum 60 de ani. Nu înseamnă că trebuie să o demolăm. Trebuie să ne uităm dacă această construcţie se încadrează în Planul Urbanistic al localităţii şi cele mai multe se încadrează. Proprietarii de la Cathedral Plaza au apelat la acest mecanism al intrării în legalitate. În opinia mea, total nejustificat. Dar există un litigiu pe acest subiect. Tribunalul Bucureşti a respins intrarea în legalitate şi în câteva săptămâni se va pronunţa Curtea de Apel Bucureşti. În ipoteza în care Curtea de Apel va confirma ceea ce zice Tribunalul, dispoziţia mea va rămâne în picioare şi o să demolăm. Sper să o demolăm”, a explicat Nicuşor Dan într-o emisiune televizată, potrivit News.ro.

Primarul general a numit Cathedral Plaza drept ”emblema corupţiei imobiliare” din Bucureşti.

”Această clădire este emblematică, au fost proteste de sute de mii de oameni în momentul în care s-a făcut, este emblema corupţiei imobiliare din Bucureşti, şi faptul că va putea fi demolată într-o zi va fi un semn de sănătate a democraţiei noastre”, a conchis Nicuşor Dan.

