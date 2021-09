Prima reacție a PSD după ce Liviu Dragnea a anunțat că-și face partid: „Nu văd ce ar putea fi nou”

Agerpres

Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a afirmat, referindu-se la intenţia lui Liviu Dragnea de a-şi face un partid nou, că au mai fost foşti preşedinţi social-democraţi care au avut demersuri similare şi toate au urmat acelaşi traseu.

Radu Oprea a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, cum vede PSD intenţia lui Liviu Dragnea de a-şi face partid.

„Nu e o idee nouă în PSD. Au mai fost încercări de a face şi alte formaţiuni politice, vă aduc aminte de alţi preşedinţi ai PSD care au avut aceleaşi încercări, aceleaşi demersuri. Sunt în zona neparlamentară. Bănuiesc că se va întâmpla acelaşi lucru, adică nu văd ce ar putea fi nou astfel încât acest demers să fie de o altfel de natură. Au mai fost încercări şi toate au avut exact acelaşi traseu”, a afirmat purtătorul de cuvânt al social-democraţilor.

Întrebat cum comentează afirmaţiile lui Dragnea, conform cărora PSD este predat preşedintelui Iohannis şi că lideri social-democraţi se află sub influenţa serviciilor secrete, Radu Oprea a răspuns: „Primul lucru pe care l-aş spune este faptul că am câştigat alegerile, aşa că suntem atât de predaţi către oricare altă instituţie încât le-am făcut în ciudă şi i-am bătut de i-am snopit, adică am câştigat alegerile şi promitem, noi cei de la PSD, că o să facem la fel şi data viitoare. O să câştigăm alegerile. Sigur că de fiecare dată când se mai întâmplă ceva, cum ar fi un congres al PNL sau al USR PLUS şi se declanşează o criză politică, apar şi înspre PSD divese scenarii. Ne-am obişnuit cu ele, sunt aceleaşi dintotdeauna".

Purtătorul de cuvânt al PSD a mai precizat că social-democraţii înţeleg suferinţa lui Liviu Dragnea şi îi urează multă sănătate.

„Liviu Dragnea a fost preşedintele PSD. A trecut printr-o suferinţă, a fost într-o zonă pe care dumnealui a descris-o ca un iad. Din punctul acesta de vedere înţelegem suferinţa prin care a trecut, îi urăm foarte multă sănătate”, a transmis Radu Oprea.

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea anunţă că patru „oameni obişnuiţi” în colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Ştefănescu, unul dintre apropiaţii săi, au pus bazele unui nou partid politic, denumit Alianţa pentru Patrie, al cărui principal obiectiv este „bunăstarea românilor”, el fiind animat de „patriotism economic”. „Nu este un partid naţionalist, nu este un partid radical, nu este un partid xenofob, nu este un partid radical, nu este un partid anti-european sau anti-atlantic. Dimpotrivă”, afirmă Dragnea, care anunţă că i-a cerut avocatei sale să iniţieze un demers în instanţă pentru a lămuri dacă are sau nu voie să activeze politic.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea afirmă că PSD-ul „este predat total la Iohannis” de către actuala conducere, că sunt partide ”infiltrate” de serviciile secret şi că ”cel mai mult este infiltrat PSD-ul, conducerea PSD, cu o excepţie, Gabriela Firea".