Liviu Dragnea, prima emisiune dupÄƒ ieÈ™irea din Ã®nchisoare. Ce a spus fostul lider al PSD

Realitatea Plus

Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea a declarat, duminică seara, la Realitatea Plus, că în penitenciar "a fost ca în iad", că i s-au ascultat telefoanele şi că a avut "un regim preferenţial negativ".

"În penitenciar a fost ca în Iad. Din păcate, sistemul penitenciar din România este gândit greşit şi societatea în ansamblu greşeşte pentru că tratează într-un mod atât de superficial şi contrar a tot ceea ce se întâmplă în ţările dezvoltate din vest, unde se pune foarte mult accent pe condiţiile din penitenciare şi pe consilierea psihologică. Eu am avut un regim preferenţial negativ", a spus Dragnea.

El a povestit cum, după un interviu la televiziune, trei angajaţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au venit să îi ia o declaraţie în legătură cu motivul pentru care a vorbit despre subiecte politice.

"Am suferit abuzuri, cum ar fi dreptul la muncă. Nouă luni de zile am stat închis într-o celulă în care de câteva ori ieşeam într-o zi, 50 şi ceva de minute afară, dar nu când era soare, ci după ce apunea soarele. Practic, în 9 luni de zile am văzut foarte, foarte rar lumina zilei", a afirmat Dragnea.

De asemenea, el a explicat că nu i s-a dat dreptul la muncă, pentru a nu putea fi eliberat în luna februarie şi că, atâta timp cât s-a aflat în penitenciarul Rahova, a fost informat că i se ascultă convorbirile telefonice.