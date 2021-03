Premierul, despre cei care s-au vaccinat peste rând: ”Este un lucru foarte grav”

Premierul Florin Cîţu a susținut, miercuri, încă o dată, că nu există un conflict între el şi ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

El le-a explicat jurnaliștilor că a fost sesizat în privinţa datelor publicate de Ministerul Sănătăţii și că a fost nevoit să dea curs acestei sesizări.

"Nu există o diferenţă între mine şi Vlad Voiculescu pe nicio temă. Publicarea bazei de date este un lucru pe care l-a făcut Ministerul Sănătăţii, ideea este că am fost sesizat şi pentru orice sesizare, fie că vine de la cetăţenii României sau de la cetăţeni ai statului, trebuie să dau rezoluţie, să vedem cum trebuie să fie rezolvată. Nu sunt specialist, vom vedea dacă există vreo problemă sau nu este nicio problemă. Din punctul meu de vedere, subiectul este încheiat. Transparentizarea este foarte importantă", a declarat premierul, la Parlament, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare, potrivit Agerpres.

Cîțu a mai spus că așteaptă explicații despre situația din Timișoara, care a cerut mai multe vaccinuri, deși acolo sunt 20.000 de locuri libere pe platformă.

"Pe mine mă surprinde totuşi că a trebuit eu să caut şi că nu au venit specialiştii să caute. De exemplu, pe platforma de programare se găsesc 20.000 de locuri libere în Timişoara. (...) N-am văzut pe nimeni să ia atitudine să înţeleagă de ce s-a întâmplat acest lucru. Aş vrea să văd şi eu de ce s-a ajuns la această situaţie şi am sesizat Timişoara. După aceea am cerut situaţia şi în ţară din mai multe locuri. Aştept să văd de ce este posibil ca un oraş cum este Timişoara, de exemplu, şi judeţul Timiş, să ceară vaccinurile în plus dar să aibă 20.000 de locuri libere. O să vină rezultatul, am cerut să văd ce se întâmplă", a spus premierul.

Întrebat dacă susţine transparența informațiilor, ca premier, ca acele date să fie prezentate de Ministerul Sănătăţii în forma actuală, Cîţu a răspuns: "Bineînţeles!".

"Gheorghiţă a prezentat de fiecare dată, în fiecare marţi, a fost ideea mea de a prezenta în fiecare săptămână, câţi s-au vaccinat din personalul medical şi aşa mai departe.”

În schimb, premierul a spus că a văzut câteva concluzii ”în spațiul public”, care sunt grave, dacă se adeveresc. Este vorba despre cei care s-ar fi vaccinat, deși nu aveau dreptul acum.

”Am văzut niște concluzii în spațiul public care arată niște concluzii grave, zic eu, pe care trebuie să le explice cei care au publicat datele. Înțeleg că se formează în opinia publică imaginea că s-au vaccinat persoane care nu trebuiau să se vaccineze, ceea ce este un lucru foarte grav. Dacă există dovezi în acest sens, cei care au publicat datele trebuie să le susțină, să le explice.”

”Aștept și eu de la cei care au publicat bazele de date să ne explice dacă este adevărat așa ceva. Dacă sunt susținute, atunci lucrurile sunt foarte foarte grave. Deci, repet, instituțiile statului trebuie să se autosesiseze dacă există așa ceva.”, a spus Florin Cîţu.

Potrivit acestuia, campania de vaccinare este una de succes în România şi nu există probleme de comunicare în acest sens.

"Avem acum date noi, care cred că trebuie explicate. (...) Nu este normal să avem locuri libere într-un judeţ care cere vaccinuri. (...) Transparenţa ajută foarte mult şi în continuare, susţin transparenţă sută la sută. Dacă astăzi, dacă sunt gata concluziile raportului făcut de Corpul meu de control, mă aştept să fie făcute publice, aşa cum s-a promis", a adăugat Florin Cîţu.