Premierul Dăncilă va discuta cu ministrul Toader despre revocarea procurorului Lazăr

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că va avea o discuţie cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe tema revocării din funcţie a procurorului general, Augustin Lazăr.

Mai exact, este vorba despre posibilitatea sesizării CCR pe marginea refuzului şefului statului în acest caz.

Viorica Dăncilă a ţinut să sublinieze în faţa jurnaliştilor că până acum nu a dorit să vorbească niciodată despre justiţie, pentru că aceasta "trebuie să fie făcută de judecători, de cei care au atribuţii".

"Cred că eu nu trebuie să am opţiuni, chiar dacă sunt pozitive sau negative legate de acest aspect. Domnul Tudorel Toader trebuie să vină cu propunerea dumnealui bine fundamentată pentru a lua o decizie. Dar eu nu pot să mă antepronunţ înainte de a vedea argumentele domnului ministru. Am să am o discuţie cu domnul Tudorel Toader, să văd argumentele care stau la baza solicitării dumnealui şi după aceea vom lua o decizie", a mai declarat premierul la finalul celei de-a XXII-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România.

Întrebată dacă Augustin Lazăr ar trebui revocat din funcţia de procuror general, Viorica Dăncilă a spus: "Nu vreau să discut despre acest subiect până când nu am argumente foarte puternice".

Afirmaţiile premierului au fost făcute în contextul în care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat luni că va redacta o sesizare către CCR referitoare la refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a-l revoca din funcţie pe procurorul general, în cazul în care premierul Viorica Dăncilă îi va cere acest lucru.

"Decizia de sesizare a Curţii este una politică, iar conţinutul este unul juridic. Şi dacă doamna prim-ministru îmi va cere să redactez, sigur că voi redacta sesizarea", a afirmat Toader la Parlament, unde a participat la o întâlnire a liderilor coaliţiei, care s-a desfăşurat în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

