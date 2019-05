Premierul Dăncilă: ”Nu am nicio divergenţă cu Dragnea. Am o bună relație”

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că relaţia cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este una bună şi nu are nicio divergenţă cu acesta.

"Nu am nicio divergenţă - am văzut în spaţiul public că apare ideea că am o divergenţă cu preşedintele Liviu Dragnea. Am discutat cu preşedintele Liviu Dragnea, ne-am consultat pe multe obiective, pe multe puncte din programul de guvernare.

Nu poate exista o divergenţă între preşedintele partidului şi premier. Că de multe ori sau că sunt situaţii în care sunt opinii diferite - aceste opinii diferite se încadrează în spiritul democraţiei, putem să avem pe anumite puncte opinii diferite, dar asta nu înseamnă o scindare în cadrul PSD. Am o bună relaţie cu preşedintele Liviu Dragnea", a spus premierul, la Antena 3, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte o posibilă candidatură a lui Liviu Dragnea la Preşedinţie, Dăncilă a arătat că liderul PSD va discuta cu membrii Comitetului Executiv legat de acest aspect.

"Nu este o rezervă legată de această posibilă candidatură. Nu am avut o discuţie legată de acest aspect, nu ştiu care e opinia domnului preşedinte Liviu Dragnea. (...) Nu am auzit dorinţa domnului preşedinte Liviu Dragnea de a candida şi atunci era normal să am o poziţie rezervată, până când preşedintele partidului îşi exprimă public această opinie. (...) Eu cred că preşedintele Dragnea va avea o discuţie cu membrii Comitetului Executiv, pentru că toate deciziile le-am luat în interiorul partidului şi am convingerea că preşedintele va discuta cu membrii Comitetului Executiv legat de acest aspect. Nici nu ştim care e de fapt dorinţa domnului preşedinte, cred că va discuta cu noi toţi şi, pe urmă, duminică seara, va face acest anunţ", a menţionat ea.