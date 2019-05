Dăncilă îl ține piept lui Dragnea. Premierul nu vrea restructurare, ci ramaniere

Primul-ministrul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, că va încerca să îşi convingă colegii din Comitetul Executiv al PSD să susţină remanierea şi nu restructurarea Guvernului.

"Este normal să avem un Comitet Executiv în care să vorbim şi despre realizările programului de guvernare, despre modul în care s-a raportat Executivul la această foaie de parcurs şi obiectivele din programul de guvernare, să vorbim despre ceea ce vom face cu cele trei portofolii: remaniere sau restructurare.

Eu sper să îi conving pe colegii din Comitetul Executiv ca să nu mergem pe restructurare, deci îmi menţin punctul de vedere", a precizat Viorica Dăncilă, potrivit Agerpres.

Întrebată dacă va respecta decizia Comitetului Executiv al PSD în cazul în care acesta va stabili restructurarea Guvernului, Dăncilă a răspuns: "Vom discuta în Comitetul Executiv".

Dragnea vrea restructurarea Guvernului prin Parlament

În aprilie, Liviu Dragnea a încercat să o convingă pe Dăncilă să ceară restructurarea Guvernului, adică schimbarea celor trei responsabili de la Justiţie, Fonduri Europene şi pentru Românii de Pretutindeni - printr-un vot în Parlament, fără a mai fi nevoie de girul lui Klaus Iohannis.

Într-o şedinţă a coaliţiei, Călin Popescu Tăriceanu n-ar fi avut obiecţii, numai că, potrivit unor surse din PSD, Viorica Dăncilă a ezitat să ajungă la un vot în Parlament, de teamă să nu rămână fără susţinere politică.

Un vot în Legislativ ar însemna şi un nou test pentru majoritatea parlamentară, în condiţiile în care UDMR a anunţat deja că lasa coaliţia de guvernare să-şi dovedească puterea. Pentru o schimbare a structurii Guvernului, sunt necesare 234 de voturi, iar coaliţia de guvernare este la limită. Pe foaie, are 240 de parlamentari, numai că mulţi sunt plecaţi deja în concedii.

Ce a spus Liviu Dragnea după o ședință CEX PSD: „Noi am avut majoritate de când am câștigat alegerile. Ne-ați tot cântat prohodul în permanență. Ați tot spus în permanență că PSD nu mai are majoritate și am avut mereu. Avem și acum."

Conducerea PSD a cerut schimbarea Nataliei Intotero cu Liviu Brăiloiu, la Ministerul românilor de pretutindeni. În locul Rovanei Plumb, de la Ministerul Fondurilor Europene, a fost propusă Oana Florea. Cea mai controversată propunere este însă cea a lui Eugen Nicolicea, pe care conducerea PSD l-ar dori ministru al Justiţiei în locul lui Tudorel Toader.