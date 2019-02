Premierul Dăncilă, întrebată de Alex Dima de starea autostrăzilor: ”Aveți un fix!”

Premierul Viorica Dăncilă i-a spus corespondentului Pro Tv Alex Dima că are ”un fix”, după ce jurnalistul a insistat să afle răspunsuri despre motivele nerealizării autostrăzilor promise de guvernarea PSD-ALDE.

Șeful Guvernului a făcut aceste declarații vineri, după adoptarea bugetului de stat pe 2019. Dăncilă a participat în plenyul celor 2 camere la votul final, iar după adoptarea proiectului de buget a făcut câteva declarații.

Corespondetul Pro TV Alex Dima a întrebat-o ce se întâmplă cu autostrăzile sau spitalele regionale promise în campaniile electorale de PSD, dar care nu au fost nici măcar începute.

După ce jurnalistul a insistat să afle câți kilometri vor fi construiși, exact, anul acesta, Dăncilă i-a spus lui Alex Dima că are ... un fix.

Alex Dima: ”Vorbeați puțin mai devreme de responsabilitate. Am aici programul al PSD-ului din 2017-2020. V-ați asumat că veți face mai multe autostrăzi și spitale regionale. Ce se întâmplă, de exemplu, cu Sebeș- Turda, Lugoj-Deva, cele 3 spitale regionale pe care trebuia să le construiți? Aveți aici termen asumat până în 2020.”

Premierul Viorica Dăncilă: ”Nu suntem încă în 2020. Avem alocate sume, avem finanțări alocate acolo unde avem întârzieri. În același timp avem o schimbare de management și în plus am făcut referire și la fondurile europene. Dacă ne aducem aminte, când am plecat ați spus de 2017-2020, da? În 2016 nu erau acreditate nici măcar autoritățile de management. Deci noi a trebuit să recuperăm tot ce s-a pierdut în 2016 și iată că am recuperat și am ajuns la media europeană.”

Alex Dima: ”În momentul în care ați făcut aceste promisiuni nu știați de situația asta?”

Premierul Viorica Dăncilă: ”În momentul în care am făcut acele promisiuni am crezut în capacitatea noastră de a rezolva cât mai multe lucruri. Și cred și acum în această capacitate. Dar în plus am găsit și alte alternative. Dincolo de fondurile europene, care pentru noi, așa cum am spus și în plen, reprezintă o prioritate, și vom căuta să creștem gradul de absorbție, mai am găsit posibilitatea finanțării infrastructurii din bgetul de stat și parteneriatul public privat și sper ca luna viitoare să avem prima autostradă finanțată ...”

Alex Dima: ”Lugoj-Deva este asumată în 2017, că o să fie gata. Încă se stă la coadă acolo, pe drumul vechi.”

Premierul Viorica Dăncilă: ”Dumneavoastră vreți ca într-un an să putem realiza ceea ce n-au făcut ceilalți în foarte mulți ani. După cum se vede facem toate eforturile. Luați pe fiecare an în parte ce s-a făcut.”

Alex Dima: ”Nu, câți kilometri?”

Premierul Viorica Dăncilă: ”Păi stați puțin. Putem face autostrada până nu avem studiul de fezabilitate, până nu facem documentația?

Alex Dima: ”Atunci de ce vi le-ați asumat?”

Premierul Viorica Dăncilă: ”Aveți .. aveți un fix legat de acest lucru.”

De asemenea, Dăncilă a fost întrebată dacă își va da demisia din fruntea Guvernului dacă, la sfârșitul anului 2019, nu vor fi construiți kilometrii promiși de autostrăzi.

La finalul dialogului, premierul s-a întors cu spatele, iritată, și a plecat.

Alex Dima: ”Și dacă la sfârșitul anului nu avem acești kilometri, ce se întâmplă? Vă dați demisia dumneavoastră, în calitate de prim-ministru?

Premierul Viorica Dăncilă: ”Dar de ce să-mi dau eu demisia, coordonez eu? Numai un pic. Dacă mă lăsați, vă și răspund. În primul rând trebuie să vedem dacă sunt cauza obiective care au condus la nerealizări ...”

Alex Dima: ”Păi nu le știm, trebuie să analizăm cauzele?”

Premierul Viorica Dăncilă: ”Da, bineînțeles că trebuie să analizăm toate cauzele...”

Alex Dima: ”Lugoj-Deva, din 2014 ...”

Premierul Viorica Dăncilă: ”Dar haideți să nu mai facem referire numai la o singură autostradă. Hai să vorbim și de celelalte. Știți foarte bine că au fost cauze obiective. Știți foarte bine că nu s-a dat acord de mediu, pentru că erau peșteri cu lilieci ...”

Alex Dima: ”Aveți miniștri. Ministrul Mediului e la dumneavoastră.”

Premierul Viorica Dăncilă: ”Deci eu trebuie să fac o discuție pe fiecare autostradă, să discut cu miniștrii..”

Alex Dima: ”N-ați făcut-o până acum?”

Premierul Viorica Dăncilă: ”Vai de mine!”

