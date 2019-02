Ce problemă își dorește Dăncilă să rezolve până la finalul mandatului său de premier

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, în plenul reunit al Parlamentului, că îşi doreşte ca până la finalul mandatului său toate şcolile din România să îndeplinească toate condiţiile din autorizaţia de funcţionare.

"În acest an avem cea mai mare creştere din toate timpurile a bugetului la Educaţie, aproape cu 47,8% mai mult faţă de anul trecut, adică un plus de peste zece miliarde faţă de anul 2018.

Ca prim-ministru mi-am propus un obiectiv la care ţin foarte mult: până la finalul mandatului meu îmi doresc ca toate şcolile din România să îndeplinească toate condiţiile din autorizaţia de funcţionare. Ca prim-ministru, dar şi ca mamă, am această datorie şi obligaţie în aşa fel încât copiii noştri să înveţe în cele mai bune condiţii", a afirmat ea.

Prim-ministrul a evidenţiat "o creştere substanţială" şi la bugetul Sănătăţii, cu aproape 15,3% mai mult, respectiv cu 6,5 miliarde de lei în plus.

"Astfel, bugetul alocat Sănătăţii ajunge la 4,8% din PIB, ceea ce reconfirmă preocuparea acestui guvern pentru creşterea calităţii actului medical în România. După creşterea salariilor medicilor şi a asistenţilor, a venit momentul ca acest an să fie anul investiţiilor în infrastructura medicală", a declarat premierul.

Viorica Dăncilă a adăugat că, pentru acest an, Executivul a pregătit mai multe programe de sprijinire a mediului de afaceri, cu accent special pe companiile şi produsele româneşti.

"Ne dorim dezvoltarea capitalului românesc, pentru că în anii trecuţi acesta a avut de suferit, iar noi vom susţine cu putere acest lucru. În egală măsură, vom continua să susţinem şi să încurajăm noi investiţii străine, Legea parteneriatului public-privat creând oportunităţi uriaşe în acest sens. Vom avea în acest domeniu mai multe programe guvernamentale: programul ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii, programul de susţinere a IMM-urilor, înfiinţarea programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice şi alte asemenea măsuri pentru dezvoltarea capitalului românesc", a susţinut ea, potrivit Agerpres.

Premierul a menţionat că o altă direcţie importantă a investiţiilor o reprezintă industria naţională de apărare, unde România "are un potenţial uriaş".

"Suntem furnizori de componente pentru mulţi din partenerii NATO, iar eu cred că România are şansa de a-şi recâştiga poziţia în acest domeniu, prin revigorarea industriei de profil. Suntem deja în al treilea an în care România îşi respectă angajamentul faţă de partenerii NATO şi alocă 2% din PIB pentru Apărare, bani care se vor regăsi, desigur, şi în investiţii pentru dezvoltarea industriei de apărare. În total, dacă luăm în considerare şi creşterea absorbţiei fondurilor europene, România va beneficia în acest an de investiţii totale de 50 de miliarde lei, peste 13 miliarde euro, ceea ce va da un impuls puternic şi creşterii economice", a subliniat şefa Executivului.

