Premierul Cîțu: ”Dacă păstrăm această tendinţă, putem să redeschidem şcolile pe 8 februarie”

Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că îşi doreşte redeschiderea şcolilor, însă a subliniat că acest lucru este condiţionat de pandemia de COVID-19.

"Am avut o discuţie şi cu domnul Kelemen Hunor, şi cu domnul Barna şi eu vreau să fie redeschise şcolile, să deschidem şi restaurantele, am spus acest lucru şi anul trecut. Din punctul meu de vedere, dacă nu ar fi problema de sănătate, aş vrea să fie redeschise. Avem această condiţionare de pandemie. (...) Personal, eu cred că trebuie să facem totul să putem să redeschidem şcoala cât mai devreme, de aceea este important ca pe lângă campania de vaccinare să avem şi această campanie de reducere a efectelor pandemiei, să menţinem ritmul. Până acum am văzut că a scăzut numărul, am ajuns la un nivel confortabil, sunt oraşe care au ieşit din carantină, municipii. Dacă păstrăm această tendinţă, putem să redeschidem şcolile pe 8 februarie", a spus Cîţu, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern, potrivit Agerpres.

UDMR susţine, în continuare, redeschiderea şcolilor şi grădiniţelor, respectiv ca învăţământul clasic să reluat din 8 februarie, a precizat, miercuri, liderul Uniunii, vicepremierul Kelemen Hunor.