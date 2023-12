Predoiu: Austria şi-a schimbat poziţia în privinţa aderării României la Schengen. Urmează „un teren al discuţiilor tehnice”

”Pentru noi, deci declaraţia nu a fost surprinzătoare, o aşteptam. Principala relevanţă politică a acestei declaraţii este faptul că Austria, în fine, şi-a schimbat poziţia. Deci nu a mai fost acea poziţie inflexibilă în această declaraţie şi este o poziţie schimbată”, a declarat, duminică, ministrul de Interne.

Cătălin Predoiu a precizat că ”cei care sunt implicaţi în proces înţeleg foarte bine care este relevanţa.

”De acum înainte se intră pe un teren al discuţiilor tehnice şi vor avea loc aceste discuţii şi cu ocazia forumului Salzburg, în Slovenia, unde era planificat să avem această discuţie, la nivelul Consiliului JAI şi în plan bilateral. Şi, mai departe, tot ce pot să spun este că vom continua şi eu şi toţi cei implicaţi în aceste negocieri să muncim şi să sperăm că românii vor avea parte de o bucurie de sărbători. Sperăm acest lucru. Dar încă suntem în plin proces de negociere”, a mai declarat Cătălin Predoiu.

Ministrul a adăugat că este un proces de negociere în curs pentru aderarea României la Schengen.

”E un proces de negociere în curs şi se discută pe mai multe planuri şi dialog bilateral cu Austria şi în trilateral cu Bulgaria şi în cvadrilateral cu Comisia Europeană şi multilateral cu toate statele membre ale Uniunii Europene, fiecare implicat în felul lui în aceste discuţii. Noi ne-am preocupat să menţinem…”, a spus Predoiu.

Ministrul de Interne a arătat că Austria şi-a exprimat o poziţie privind frontiera aeriană, dar ”discuţia este mult mai amplă”.

”Este vorba de o poziţie care vizează această primă frontieră, dar discuţia este mult mai amplă. Repet, a fost iniţiată încă din întâlnirea pe care am avut-o cu domnul Karner în 23 august, la Viena. Şi prima etapă, primul obiectiv, a fost să normalizăm această comunicare şi să trecem dintr-o formă de dialog care nu ducea nicăieri, un dialog al culpabilizării şi al refuzului inflexibil. Am trecut, la un dialog constructiv reciproc. Marele pas a fost să trecem de la nu, la da, dar să vedem în ce condiţii. Este un pas. Şi ştiu că au fost şi declaraţii, mai ales din opoziţie, care au spus că e prea puţin şi că noi trebuie să obţinem automat, totul, dintr-o dată. Invit pe toată lumea să citească anexa la Tratat privind implementarea condiţiilor”, a afirmat Predoiu.

Întrebat dacă sunt condiţii agreate cu ţara noastră, Predoiu a răspuns că aceste condiţii îi sunt cunoscute şi că urmează a fi discutate.

”Sunt condiţii care îmi sunt cunoscute şi pe care urmează să le discutăm. Parte dintre ele, putem observa cu ochiul liber, sunt chestiuni care ajută inclusiv securizarea României şi a teritoriului naţional, deci sunt lucruri care ne folosesc şi nouă să întărim frontiera. De aici, mai departe, trebuie să discutăm. Trebuie să ne obţinem cu toţii autorizările necesare în ţările noastre. Vorbim şi de state membre, vorbim şi de Comisia Europeană. (...) Evident că nu o să fac acum nicio declaraţie care să antameze aceste discuţii. Dacă am ajuns în acest punct, am ajuns şi pentru că am comunicat echilibrat, exact cât trebuie la momentul oportun, ca să nu periclităm negocierile noastre, care au fost purtate pe parcursul acestor luni”, a mai precizat Cătălin Predoiu.

Întrebat ce anume a făcut Austria să îşi flexibilizeze poziţia, Cătălin Predoiu a explicat că în ultimele luni România a arătat că este mai avantajos să aplice aquis-ul Schengen.

”Noi, pe parcursul acestor luni, am încercat să arătăm că este mult mai avantajos să trecem la această măsură, să aplicăm aquis-ul Schengen în România, din toate punctele de vedere, inclusiv economic pentru toate ţările, şi nu numai în România şi Austria, şi orice ţară care are investiţii aici, în România, ţară din Europa, parteneri strategici. Toţi care au interese economice în România au de câştigat dacă noi aplicăm aquis-ul Schengen, în condiţiile în care am demonstrat, ca ţară, că putem proteja frontiera de migraţia ilegală. Avem printre cele mai scăzute cifre de migraţie ilegală din Europa. Noi, la Forumul Salzburg mergem ca să vedem exact ceea ce vor partenerii noştri din Austria. Avem deocamdată o declaraţie de presă. Declaraţia de presă nu este un document oficial şi o poziţie oficială. O să iau act de această poziţie când mă voi întâlni cu domnul Karner, la Ljubljana, în două zile”, a adăugat Predoiu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, sâmbătă seară, că Austria ”şi-a flexibilizat poziţia în ceea ce priveşte spaţiul Schengen şi este de acord cu ridicarea graniţelor aeriene pentru România”.

”Asta înseamnă că românii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci când zboară în interiorul Uniunii Europene”, explică el.

