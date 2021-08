PNL și USR-PLUS cer dreptate pentru cei care au fost ”victimele represiunii” din 10 august

Inquam Photos/ Octav Ganea

Liderii PNL și USR-PLUS au cerut, marți, 10 august, să se facă dreptate oamenilor care au fost ”victimele represiunii” din 10 august 2018.

Dosarul "10 August", după cel al Revoluţiei sau al Mineriadei, arată măsura în care partea responsabilă din Justiţia românească nu este capabilă să facă dreptate oamenilor care au fost victimele represiunii, afirmă preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PNL Ludovic Orban.

"Au trecut 3 ani de la represiunea din 10 August şi încă nimeni nu a fost pedepsit pentru agresiunile împotriva celor care au manifestat paşnic. Nu pot accepta faptul că oamenii care au ieşit în stradă pentru a apăra democraţia şi statul de drept au ajuns batjocura unui regim retrograd şi toxic condus de PSD, fără ca nimeni să plătească. Nu pot uita nici faptul că unii au plătit cu viaţa pentru curajul de a protesta şi de a contesta acţiunile puterii politice, cum a fost cazul colegului nostru Ilie Gâzea", a scris Orban, marţi, pe Facebook, potrivit Agerpres.

În opinia sa, "încrederea în sistemul judiciar nu va putea fi recuperată pe deplin până când astfel de cazuri (...) nu îşi vor găsi vinovaţii".

"Dacă suntem cinstiţi cu noi, nu putem să nu realizăm faptul că încrederea în sistemul judiciar nu va putea fi recuperată pe deplin până când astfel de cazuri, care au fost în văzul nostru, al tuturor, nu-şi vor găsi vinovaţii. Pentru acest lucru este nevoie de voinţă reală, iar noi, la momentul preluării guvernării, am făcut ce a ţinut de noi pentru a facilita ancheta prin desecretizarea raportului privind evenimentele din 10 August. Mai este necesar şi ca cei care sunt responsabili de finalizarea acestui dosar să aibă voinţa suficientă, să-şi facă treaba şi să-l ducă la capăt", subliniază Orban.

La rândul său, co-președintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat că din punctul de vedere al formaţiunii pe care o reprezintă dosarul 10 august reprezintă un "eşec al justiţiei", al capacităţii de a soluţiona cauze importante, cu impact social.

"Am discutat şi legat de 10 august, e o aniversare astăzi, una tristă din mai multe puncte de vedere, nu doar legat de evenimentele care s-au petrecut, dar şi de faptul că în continuare aşteptăm adevărul legat de ceea ce s-a întâmplat acolo. Este, din punctul nostru de vedere, un eşec al justiţiei, al capacităţii de a soluţiona dosare importante, cu impact social. Ăsta e şi motivul pentru care dorim o reformare a justiţiei, să ne asigurăm că justiţia îşi face treaba, în primul rând, şi că are resursele să-şi facă treaba. Şi, din acest punct de vedere, Ministerul Justiţiei caută să asigure toate condiţiile pentru ca justiţia să fie independentă şi să aibă resursele să poată să-şi facă treaba", a declarat Dacian Cioloş, marţi, la finalul Biroului Naţional al USR PLUS.

El a subliniat, referitor la dosarul 10 august, că "suntem la jumătatea termenului de prescripţie" şi în continuare acest dosar "trenează".

"Nu avem o direcţie clară în cercetarea acestui dosar şi nu aş vrea să ajungem în situaţia limită în care ne apropiem de termenul de prescripţie şi în continuare nu avem clarificări pe acest dosar", a declarat Cioloş.

Și co-președintele USR-PLUS Dan Barna a transmis un mesaj despre 10 august, pe Twitter:

”Nu am renunțat să cerem aflarea adevărului pentru dosarul „10 august”. Cei vinovați pentru românii gazați și loviți trebuie să răspundă. Parte din acest proces presupune și o reformă profundă a sistemului de justiție, asumată de la bun început de Stelian Ion, ministrul Justiției” - a scris vicepremierul.