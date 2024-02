„Taxa pe boală” ar putea dispărea. PNL și USR vor să elimine din lege impozitarea concediilor medicale cu 10 %

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunţat, luni, în cadrul unei mese rotunde, că grupul parlamentar PNL va depune în Parlament la comisiile de specialitate un amendament pentru eliminarea impozitării cu 10 % a concediilor medicale.

De precizat că măsura, adoptată în octombrie anul trecut, a făcut parte din pachetul de măsuri fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în fața parlamentului, fiind vorba despre guvernul PSD-PNL, susținut în parlament de cele două partide plus reprezentanții minorităților naționale.

”Astăzi, în Parlament şi comisiile de specialitate, Comisia de buget finanţe şi Comisia de muncă, grupul Partidului Naţional Liberal depune un amendament pentru eliminarea impozitării cu 10 % a concediilor medicale”, a spus Pauliuc în cadrul dezbaterii ”Cancerele în rândul femeilor - direcţii de acţiune pentru îmbunătăţirea prevenţiei, a diagnosticului precoce şi a accesului timpuriu la tratament”, cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului.

”Nu putem accepta ca în momentul în care un pacient oncologic se îmbolnăveşte, merge la tratament, concediul medical pe care statul i-l dă pentru susţinerea ca el să meargă mai departe şi să obţină victoria cu acest diagnostic, să fie impozitat”, a precizat senatoarea PNL, potrivit News.ro.

Ea a mai spus că amendamentul vizează nu numai pacientul oncologic ci şi o serie de categorii, precum ”concediul de maternitate şi risc maternal, pentru îngrijirea copilului bolnav”.

USR: Tăiem taxele aberante introduse de PNL

Și cei de la USR au anunțat, tot luni, că au depus un proiect de lege care elimină impozitul suplimentar de 10% pe concediile medicale.

Ei afirmă că este o taxă ”inventată” de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susținut de PNL.

”Tăiem taxele aberante introduse de PNL. Începem cu taxa pe boală. Deputații USR Oana Țoiu și Cristian Seidler au depus în Parlament un proiect de lege care elimină impozitul suplimentar de 10% pe concediile medicale.

Taxa inventată de ministrul PNL-ist Boloș se aplică de o lună și a scăzut deja cu 10% veniturile a peste 4.000 de mame, angajate care abia au născut, 9.000 de femei însărcinate cu sarcini cu risc, 25.000 de părinți. Toți angajații, în momentul în care-și iau concediu medical, vor primi cu 10% mai puțini bani. Totul, ca să aibă ei bani de pensii speciale. (Pentru care, apropo, în 2024 au alocat 15 miliarde de lei de la bugetul de stat.)

Am semnalat această nedreptate ascunsă de Boloș în OUG de anul trecut și am sesizat Avocatul Poporului să o atace la CCR. Acum, am depus și o lege în Parlament. Nu ne oprim până această aberantă taxă pe boală nu este eliminată. Cerem dezbaterea legii USR care elimină taxa pe boală în regim de urgență sau aprobarea amendamentelor care anulează prevederea din OUG”.

În prezent, primele 5 zile de concediu medical sunt plătite de angajatori, apoi sumele se decontează din fondul asigurărilor de sănătate, la care contribuim toți.

