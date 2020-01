Orban nu demisionează. Cum vrea PNL să forțeze PSD-ul să ajungă la alegeri anticipate

Premierul Ludovic Orban ar putea avea o întâlnire, luni, cu lideri ai PLUS și PMP, pentru a discuta despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în perioada alegerilor locale.

Planul liderilor PNL este să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului cât mai curând - până la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lui februarie - în care Guvernul să anunțe o primă angajare a răspunderii.

Sunt cel puțin 3 pachete legislative cu care liberalii vor să ajungă în plenul Parlamentului: alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin, desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie și desființarea pensiilor speciale.

Guvernul PNL vrea ca aceste măsuri să fie adoptate cât mai rapid - prin intermediul angajării răspunderii guvernamentale - forțându-i în acest fel pe cei de la PSD să depună moțiune de cenzură împotriva lor.

După adoptarea unei moțiuni de cenzură și demiterea Guvernului, ca să se ajungă la alegeri anticipate, preşedintele Klaus Iohannis trebuie să numească de două ori un premier propus de majoritatea parlamentară, iar parlamentarii să îl respingă.

Numai atunci şeful statului poate cere dizolvarea Parlamentului şi organizarea alegerilor anticipate.

Contrar zvonurilor apărute în mass-media, Ludovic Orban nu ar dori să demisioneze din funcția de premier.

Liberalii consideră că, oricât de rele vor fi rezultatele alegerilor parlamentare, acestea nu vor fi în dezavantajul PNL.

Biroul Executiv al PNL a discutat propunerile de convocare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului

"În cadrul Biroului Executiv al PNL au fost discutate propunerile de convocare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în perioada următoare, iar preşedintele partidului, Ludovic Orban, a fost mandatat de către structura de conducere a PNL să solicite, la momentul oportun, convocarea unei sesiuni extraordinare pentru dezbaterea şi adoptarea unor proiecte de acte normative prioritare pentru PNL în perioada următoare, în condiţiile în care PSD vedem foarte bine că încearcă să blocheze acţiunea guvernamentală care are ca principal scop corectarea principalelor efecte nocive aduse de guvernarea PSD atât la nivelul economiei româneşti, cât şi la nivelul funcţionării instituţiilor publice ale statului", a spus Dancă, după şedinţa BEx, potrivit Agerpres.

Agerpres

Liberalul a mai afirmat că detaliile privind strategia PNL şi a Guvernului pentru declanşarea alegerilor anticipate vor fi cunoscute la momentul oportun. "Vom face toate eforturile posibile în vederea atingerii acestui obiectiv fără nicio ezitare, fără niciun dubiu", a afirmat Dancă.

El a arătat că există negocieri cu celelalte partide, mai puţin PSD, pentru declanşarea alegerilor anticipate, prin intermediul unei comisii formate la nivelul PNL.

"Nu există o listă de teme limitată pentru care Guvernul ar putea să-şi angajeze răspunderea în perioada următoare", a mai spus Dancă, amintind că priorităţile PNL sunt eliminarea pensiilor speciale, desfiinţarea Secţiei speciale de investigare a magistraţilor, alegerea primarilor în două tururi de scrutin prin procedură parlamentară, care poate fi şi angajarea răspunderii.

El a arătat că în şedinţa BEx preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a informat cu privire la agenda guvernamentală şi concluziile vizitei efectuate la Bruxelles.

USR vrea alegeri anticipate și alegerea primarilor în 2 tururi

Preşedintele USR, Dan Barna, şi-a reiterat, luni, susţinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar şi pentru desemnarea primarilor în două tururi de scrutin.

"Alianţa USR PLUS rămâne consecventă mesajului pe care îl transmite şi l-a transmis de aproape doi ani: acela că România trebuie să aibă dreptul să îşi aleagă primarii în două tururi. Este o revenire firească, necesară şi - spunem noi - obligatorie şi morală la ceea ce înseamnă democraţia reprezentativă a aleşilor locali. Vom continua să susţinem acest demers. Se află de altfel şi în protocolul pe care l-am semnat cu premierul Orban în momentul învestirii Guvernului. În ceea ce priveşte alegerile anticipate, păstrăm această poziţie şi aşteptăm - am văzut declaraţiile preşedintelui şi ale premierului - în zilele următoare consultările necesare pentru a putea să facem paşi înainte şi direcţia aceasta de realizare a alegerilor anticipate, un demers politic pe care îl vedem necesar pentru a putea să avem şi în Parlament o majoritate prin care România să poată să înceapă să facă aceste reforme care, din păcate, deocamdată, sunt posibile doar prin angajări de răspundere", a arătat liderul USR într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei Birourilor reunite USR şi PLUS.

El a adăugat că alegerile anticipate sunt necesare şi pentru echilibrarea reprezentării politice în Legislativ.

"În Parlament avem o majoritate care nu mai are susţinere populară şi care nu face decât să se joace, de fapt, cu Guvernul PNL. (...) Trebuie să echilibrăm cât mai repede reprezentarea politică în Parlamentul României. Or, pentru asta, sunt necesare alegeri anticipate", a spus el.

Dan Barna a reamintit că propunerea pentru funcţia de premier din partea Alianţei este Dacian Cioloş.

Orban nu demisionează din funcția de premier

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a declarat, luni, că planul liberalilor pentru declanşarea alegerilor anticipate exclude varianta ca premierul Ludovic Orban să demisioneze din funcţie.

"Premierul nu are de ce să demisioneze. Planul nostru exclude această variantă", a spus Roman, după şedinţa Biroului Executiv al PNL, întrebat dacă o demisie a lui Ludovic Orban din funcţia de premier ar putea deschide calea pentru anticipate.

Roman a subliniat că alegerile anticipate reprezintă o promisiune a PNL care va fi îndeplinită.

"Tot ce a promis în campania electorală PNL va livra ca şi promisiune îndeplinită, fie că vorbim de pensii speciale, alegerea primarilor în două tururi, fie că vorbim de desfiinţarea Secţiei speciale. (...) Rugămintea este să mai aveţi răbdare câteva zile şi tot ceea ce am promis va fi livrat. Există şi procedura constituţională a angajării, există şi procedura ordonanţelor de urgenţă. Sunt lucruri pe care PSD nu le va înghiţi", a spus Roman.

El a fost întrebat dacă aceste promisiuni vor fi subiectul unei angajări a răspunderii sau unei ordonanţe de urgenţă.

"Nu vom devoala public acest lucru. A fost o discuţie pe care am avut-o astăzi în cadrul Biroului Executiv, preşedintele partidului a fost mandatat împreună cu Raluca Turcan şi cu subsemnatul, în calitate de lider de grup, (...) a fost discuţia pe anticipate. Practic, organizarea sesiunii extraordinare se leagă cu acest pas", a afirmat Roman.

El a mai indicat că cel mai devreme alegerile locale vor avea loc pe 24 mai, iar cel mai târziu pe 14 iulie.

"În câteva zile vom face şi public acest calendar, pentru că noi ne dorim alegeri anticipate pentru alegeri generale", a mai spus Florin Roman.