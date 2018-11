Paul Stănescu, prima reacție după ce și-a anunțat demisia: „Noi, ca partid, ne ducem în jos”

Inquam Photos / Octav Ganea

Paul Stănescu a vorbit, luni seara, despre decizia sa de a demisiona din funcția de Ministrul al Dezvoltării Regionale și vicepremier.

„Sunt momente destul de importante pentru noi, ca țară. Îmi doresc o Românie unită, o guvernare responsabilă. Mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine în Guvern. Mulțumesc celor care au colaborat cu mine la Ministerul Dezvoltării Regionale cu care făcusem o echipă excepțională și, sigur, noului ministru care va veni în doresc mult succes și dacă are nevoie de sfaturile mele, îi sunt la dispoziție”, a spus el, la Parlament.

Stănescu a mai continuat precizând că „nu se agață de scaune”, întrucât intrarea sa în Guvern s-a făcut la propunerea PSD.

„Așa cum am spus public, am spus că voi analiza demisia mea – lucru pe care l-am și făcut și am considerat că este momentul să îmi dau demisia, pentru că nu mă agăț de scaune; nu m-am agățat niciodată. Intrarea mea în Guvern a fost la insistențele PSD. Nu au fost la insistențele mele în niciun caz, așa că am cosiderat că trebuie să analizez această situație și să îmi dau demisia când voi considera că...”

Întrebat dacă s-a simțit „umilit” și dacă simte că i s-a făcut o nedreptate, Paul Stănescu a răspuns: „Nu, în politică se poate întâmpla orice. Ceea ce spun este că în Cex – antepenultimul, nu ultimul – eu am avut o discuție cu Liviu Dragnea de aproximativ jumătate de oră, împreună cu colegul nostru de la Vaslui, dl. Buzatu. Și sigur, că am discutat lucrurile clar și Liviu Dragnea nu a îndrăznit atunci să îmi spună: „Domne', vreau să pun în discuție și poziția ta în Guvern.” Primul-ministru, doamna Dăncilă, căreia îi mulțumesc... eu nu am fost pe lista miniștrilor remaniabili și atunci a zis Liviu Dragnea: „Trebuie să punem în discuție și poziția în Guvern a lui Paul Stănescu.” Putea să spună dinainte: „O să cer asta în CEx, ce faci?” Și eu aș fi zis că îmi dau demisia, nu e nicio problemă. Adică sunt un om ca oricare.”

„Nu am vorbit cu Liviu Dragnea de foarte mult timp”, a mai spus Stănescu, răspunzând că „poziția lui publică” a fost ceea ce a deranjat.

„Știți ce este foarte rău în partidul nostru și ar trebui... Ne spun toate sondajele: ne aflăm la jumătate din cât am avut, asta înseamnă că nu e în regulă. În momentul în care tu mărești salarii, pensii, reduci impozite, creștere economică avem, șomajul e cel mai mic, dar noi, ca partid, ne ducem în jos. Sigur, e un semnal de alarmă că mai avem sub 25%. Nu retractez nimic din ceea ce am spus public. Îmi voi păstra poziția publică pe care am avut-o până acum”, a mai spus.

