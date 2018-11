Paul Stănescu a demisionat din Guvernul Dăncilă: ”Sunt un om de onoare”

Agerpres

Paul Stănescu a anunțat luni că a demisionat din Guvernul Dăncilă, unde ocupa funcția de vicepremier și de ministru al Dezvoltării Regionale.

Comunicatul transmis de Paul Stănescu:

”În contextul evenimentelor din ultima vreme de pe scena politică, vă aduc la cunoştinţă că astăzi, 26 noiembrie, mi-am depus cererea de demisie din funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Aceasta a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 16495/26.11.2018.

Am spus-o şi o repet: sunt un om de onoare, responsabil și implicat, nu am urmărit niciun interes personal şi nu m-am agăţat niciodată de vreun scaun! Referitor la mandatul meu de ministru, vreau să spun că l-am acceptat cu greu, la insistențele conducerii partidului, dar, atât timp cât am ocupat această funcție, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a-mi exercita atribuţiile la minister cu responsabilitate şi implicare, în așa fel încât nimeni să nu aibă ce să-mi reproșeze!

Am fost în permanenţă orientat către obiective cu impact la nivelul populației, iar prioritatea mea, ca viceprim-ministru şi ministru al dezvoltării, a fost reprezentată de investiţiile în infrastructura de sănătate, educație, locuire, apă şi canalizare!

Cred, în continuare, că ţara are nevoie de unitate și de guvernare responsabilă, le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine şi m-au sprijinit, precum şi colegilor din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, alături de care am făcut o echipă extraordinară!” - se arată în comunicatul semnat de Paul Stănescu.

Anunțul vine la scurt timp după ce premierul Viorica Dăncilă a declarat că i-a cerut vicepremierului Paul Stănescu să demisioneze din guvern, dar acesta ”nu a dorit să-și dea demisia”.

Dăncilă a mai spus că i-a trimis președintelui Iohannis cererile pentru revocarea lui Paul Stănescu și Lucian Șova, dar președintele nu a semnat decretele.

La rândul său, Liviu Dragnea, a spus luni că demisia lui Paul Stănescu „e problema lui, nu mă interesează”.

„Nu mai vreau să comentez acest subiect, îl faceti mult prea important față de cât este”, a precizat el.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer