Viorica Dăncilă: ”I-am cerut lui Paul Stănescu demisia, nu a vrut să și-o dea”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că i-a cerut vicepremierului Paul Stănescu să demisioneze din guvern, dar acesta ”nu a dorit să-și dea demisia”.

"Am discutat despre demisie cu domnul Paul Stănescu, i-am solicitat acest lucru. Domnul vicepremier Paul Stănescu nu a vrut să îşi dea demisia", a spus Dăncilă, la Parlament.

Viorica Dăncilă a mai spus că i-a trimis președintelui Iohannis cererile pentru revocarea lui Paul Stănescu și Lucian Șova, dar președintele nu a semnat decretele.

La rândul său, Liviu Dragnea, a spus luni că demisia lui Paul Stănescu „e problema lui, nu mă interesează”. „Nu mai vreau să comentez acest subiect, îl faceti mult prea important față de cât este”, a precizat el.

Întrebată ce părere are privitor la o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului, premierul a spus: ”Nu-mi este frică de o moțiune de cenzură. Am încredere în toți colegii mei, în coalitia de guvernare și am încredere ca marea majoritate a lucrurilor pe care le-am promis în proiectul de guvernare le-am pus în practică. Am conștiința împăcată.”.

Premierul a mai declarat că nu s-a discutat despre o ordonanţă privind amnistia şi graţierea, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public.

"Nu s-a vorbit despre acest lucru. Nu am discutat cu nimeni despre acest aspect", a afirmat Dăncilă, la Parlament, la finalul şedinţei BPN al PSD. "De ce îmi cereţi să discut despre un subiect despre care nu am discutat nici cu o anumită persoană, nu l-am avut nici pe ordinea de zi a BPN (al PSD - n.r.). În momentul în care iei o decizie, trebuie să ai toate elementele, pentru a lua o decizie pozitivă sau negativă. În momentul în care nu am aceste elemente... Nu am avut discuţii despre acest aspect", a adăugat premierul, la insistenţele jurnaliştilor, conform Agerpres.

Şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat existenţa unei astfel de ordonanţe.

Întrebat dacă a discutat cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, despre adoptarea unei OUG privind amnistia şi graţierea în jurul datei de 1 decembrie, "ca un cadou pentru români", Dragnea a răspuns: "Nu am discutat cu ministrul Toader despre vreo ordonanţă de amnistie, nici cu doamna Dăncilă şi sunt absolut convins că nu se va adopta niciun fel de ordonanţă de amnistie pe 1 decembrie sau în jurul lui 1 decembrie".

