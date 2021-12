Parlamentul a adoptat Legea bugetului de stat și a asigurărilor sociale pe 2022

Pro TV

Plen comun a Parlamentului a adoptat, joi, proiectul bugetului de stat şi cel al asigurărilor sociale pentru anul viitor.

Totodată, vicepreședintele USR Dan Barna a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională legea bugetului de stat pe 2022, pe motiv că pentru unităţile administrativ-teritoriale care au primari de la acest partid nu sunt făcute alocări, ceea ce reprezintă o discriminare.

Deputaţii şi senatorii au aprobat, miercuri noaptea, în şedinţa plenului reunit, proiectul de buget pe anul 2022 pe articole, precum şi anexele conţinând bugetele ordonatorilor principali de credite.

Bugetul de stat pe 2022: Mai puțini bani la Sănătate și Dezvoltare, mai mulți bani pentru serviciile de informații

Majoritatea ordonatorilor principali de credite vor avea bugete majorate anul viitor, şapte ministere având prevăzute reduceri ale creditelor bugetare, însă patru dintre acestea au stabilite fonduri mai mari la creditele de angajament.

Astfel, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2022, publicat duminică dimineaţa pe site-ul Ministerului Finanţelor, Ministerul Sănătăţii are prevăzute credite bugetare de 24,092 miliarde lei, în scădere cu 0,13% faţă de execuţia preliminată pe 2021, şi credite de angajament de 31,086 miliarde lei (plus 19,69%), iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei are prevăzute credite bugetare de 8,563 miliarde lei (minus 19,9%) şi de angajament de 57,297 miliarde lei (plus 332,39 miliarde lei).

Ministerul Justiţiei are stabilite pentru 2022 credite bugetare de 5,001 miliarde lei (minus 8,99%) şi credite de angajament de 6,399 miliarde lei (plus 9,21%), iar la Ministerul Energiei sunt trecute credite bugetare de 3,433 miliarde lei (minus 11,42%) şi credite de angajament de 5,339 miliarde lei (plus 24,78%).

Măsuri sociale prevăzute pentru anul 2022, anunțate de premierul Nicolae Ciucă:

-► punctul de pensie va creşte cu 10% de la 1 ianuarie 2022;

-► indemnizaţia socială minimă se majorează la 1.000 lei;

-► majorarea alocaţiilor de stat pentru copii la 600 lei, pentru cei cu vârsta până la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copii cu handicap şi la 243 lei pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani;

-► aplicarea unor măsuri de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, prin acordarea stimulentului pentru energie în tot timpul anului şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece, diferenţiate în funcţie de sursa de energie şi veniturile familiei;

-► acordarea, în luna ianuarie, a unui sprijin de care ar urma să beneficieze pensionarii cu venituri reduse, pentru a suporta creşterile de preţuri la utilităţi;

-► schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru consumatorii non-casnici, respectiv întreprinderile mici şi mijlocii, microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderi familiale, prin bugetul Ministerului Energiei.