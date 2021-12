Dan Barna: USR ia în calcul atacarea la CCR a proiectului bugetului de stat pe 2022

Agerpres

USR ia în calcul atacarea la Curtea Constituţională (CCR) a proiectului bugetului de stat pe 2022, pe motiv că pentru unităţile administrativ-teritoriale care au primari de la acest partid nu sunt făcute alocări, ceea ce reprezintă o discriminare.

"O sancţiune asupra unor cetăţeni este o discriminare, ca urmare (...) luăm în calcul şi atacarea la CCR a bugetului în măsura în care această formulă va rămâne în actuala structură, pentru că, repet, este inechitabil, este politizat şi este o discriminare faptul că primăriile şi UAT-urile cu primari USR nu au alocări în proiectul bugetului pentru anul care urmează. Purtăm aceste discuţii şi sperăm să ieşim la o soluţie. Nu respingem nici perspectiva de a ataca la CCR pe acest criteriu, cum, în egală măsură, este o problemă şi la redistribuirea resurselor pe Bucureşti, unde avem o schimbare dramatică a formulei de calcul", a explicat vicepreședintele USR Dan Barna, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a menţionat că parlamentarii USR au prezentat mai multe amendamente, inclusiv pe tema împărţirii sumelor pe sectoarele municipiului Bucureşti.

"Sunt amendamente prezentate de colegii noştri, inclusiv la împărţirea sumelor pe sectoarele municipiului Bucureşti. Avem o modificare a formulei de la 1.150 de lei pe cap de locuitor, aşa cum era la începutul anului trecut, în bugetul anterior, la 1.500 lei, propunerea de buget, ceea ce debalansează mult, nişte zeci bune de milioane de lei de la Sectorul 1 la sectorul domnului Negoiţă. Este evident o manevră de mulare a resurselor către primarii coaliţiei", a susţinut Dan Barna.

Vicepreşedintele USR a subliniat că bugetul de stat trebuie să fie pentru toţi cetăţenii ţării.

"În măsura în care majoritatea decide să treacă un buget în care o parte de cetăţeni sunt sancţionaţi, sunt lăsaţi fără resurse, acest lucru este o problemă de neconstituţionalitate pe care noi vrem să o clarificăm printr-un atac la CCR. (...) Amendamentele sunt respinse pe bandă rulantă. Dar, din partea liderilor există o oarecare disponibilitate la dialog de a găsi o soluţie astfel încât fiecare cetăţean să aibă un beneficiu din bugetul de faţă", a transmis Barna.

Potrivit acestuia, sunt două probleme - una privind modificarea formulei de calcul pentru Bucureşti, iar cea de-a doua - primăriile USR sunt sancţionate prin nealocarea de resurse.

"Am văzut că s-a alocat încă un miliard pentru primării, din nou primăriile USR au avut zero. Lucrul acesta nu poate să continue, este o nedreptate pentru cetăţeni. Nu este o chestiune de poziţionare politică alocarea de resurse pentru dezvoltare, este o chestiune de dezvoltare a statului român şi Guvernul are obligaţia ca toate UAT-urile să aibă resurse şi şansa pentru dezvoltare", a completat Dan Barna.