Parlamentarii rămân fără pensii speciale. Un deputat PSD s-a enervat: ”Sunteți niște gargaragii”

Parlamentarii rămân fără pensii speciale. Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a votat pentru eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori.

De asemenea, vor rămâne fără pensii speciale cei care fac parte din personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, pentru membri ai corpului diplomatic şi consular al României, membri ai Curţii Constituţionale şi personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.

În schimb, rămân în vigoare pensiile speciale ale militarilor, ale polițiștilor și ale celor din Administrația Penitenciarelor.

Votul final va fi dat miercuri, în plenul Camerei Deputaților.

Luni, Biroul Permanent Naţional al PSD a decis să susţină orice propunere a oricărui partid politic pentru abrogarea pensiilor speciale din România.

Cu toate acestea, la dezbaterile de miercuri, președintele Comisiei de muncă din Camera Deputaților, Adrian Solomon (PSD) s-a arătat nemulțumit de adoptarea acestei legi. El le-a transmis celor din PNL și USR că au timp să se trezească miercuri, în plen, și să nu susțină acest proiect de lege.

”Am înțeles de la putere că nu aveți de gând să păstrați niciun fel de pensie specială, în afară de cele militare, pentru că ne obligă statutul de membru NATO. Restul, care au fost inventate tot de Partidul Național Liberalîn vremea Guvernului Tăriceanu intră în categoria celor care le-ați comunicat public. De aceea m-am simțit obligat să nu scăpăm niciuna din aceste pensii speciale. Că sunt oameni care ne plac, sunt oameni care nu ne plac, sunt oamei care merită aceste chestiuni și oameni care nu merită, rămâne ca dumneavoastră să explicați celor care le-ați tăiat prin inițiativa dumneavoastră, de ce ați făcut lucrurile astea. Iar mâine la plen aveți timp să vă treziți, pentru că eu am vrut să vă arăt adevărul gol-goluț, nu numai unii sunt speciali în țara asta. Ori toți suntem speciali ori niciunul nu este special. Și ați zis că niciunul.” - a spus deputatul PSD.

Solomon a mai spus că parlamentarii USR și PNL trebuie să le explice artiștilor sau sportivilor cu merite deosebite de ce nu or mai primi pensii speciale.

”Eu în plen nu voi vota astfel de lucruri. Dar nu puteam aici, ca să diriguitor al domeniului, să nu vă pun în față oglinda și să vă arăt lumii cum sunteți. Ăștia sunteți. Nu vă trebuie nici sportivi care să aibă din partea statului și a poporului român respectul cuvenit până când își închid ochii, nu vă trebuie nici artiști nu vă trebuie nici membri ai ansamblurilor folclorice, nu vă trebuie nici ziariști care au trăit în vremuri antice pe salarii de nimic și au fost obligați să scrie ce au fost obligați să scrie” - a spus președintele Comisiei de muncă din Camera Deputaților.

La finalul dezbaterilor pe marginea acestui proiect de lege privind eliminarea pensiilor speciale, deputatul PSD s-a enervat când a dat exemplu pensiile pe care le iau europarlamentarii - ținta atacului său fiind Monica Macovei. În încheiere, acesta i-a numit pe deputații din USR și PNL ...”gargaragii”.

”Nimeni din Europa nu este la fel de drastic cum suntem noi. Și tot noi suntem oaia neagră a Europei, tot noi suntem corupții Europei și doamna Monica Mcovei care a făcut lucrurile astea are pensie specială de la Parlamentul European. O individă din asta care a stricat țara de la un capăt la altul are pensie specială de la Parlamentul European plătită tot de români, că nu i-o plătește Juncker. I-o plătește contribuția statul român, deci contribuabilul român. Să vină madam Macovei să zică nu vreau pensie specială. S-o arunce în ochii casierului de la Parlamentul European. Și atunci o să vă cred că sunteți corect. Până atunci sunteți numai niște gargaragii, ca să nu vă fac ipocriți.” - a mai spus Adrian Solomon.