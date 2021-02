Orban: Va trebui să atacăm frontal toată legislaţia în domeniul pensiilor speciale

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat miercuri că desfiinţarea pensiilor speciale pentru parlamentari reprezintă un prim pas, subliniind că toată legislaţia în acest domeniu trebuie atacată "frontal".

"Suntem astăzi într-un moment în care Parlamentul are ocazia să reintre în slujba cetăţeanului român, are ocazia să arate că cine parte nu-şi face parte şi că nu ia partea leului şi că legile trebuie făcute pentru cetăţeni şi nu pentru privilegiaţi şi că nimeni nu are dreptul să aibă privilegii chiar dacă este la decizie. (...) Astăzi, aveţi ocazia să începeţi să vă îndreptaţi, domnilor de la PSD. Mă bucur că v-aţi bătut ca într-un concurs de frumuseţe să vă impuneţi ca să fie dezbătut proiectul de lege pe care l-aţi depus în actuala legislatură", a afirmat Orban, în plenul Parlamentului, la dezbaterea privind eliminarea pensiilor speciale pentru deputaţi şi senatori.

El a completat că trebuie făcută "ordine" în legislaţia în domeniul pensiilor speciale.

"Sănătatea democraţiei româneşti depinde de capacitatea noastră de a-i reprezenta în mod onest, cinstit şi corect pe cetăţeni, depinde de capacitatea noastră de a lăsa populismul, demagogia, egoismul partinic, dorinţa de a obţine câştiguri electorale ieftine. Noi trebuie să votăm desfiinţarea pensiilor speciale pentru parlamentari, că nu este drept ca parlamentarii României să-şi dea pensii speciale, în timp ce milioane de români sunt la pensie şi trăiesc din pensie de contributivitate. Pentru că aşa este corect şi normal şi pentru că astăzi trebuie să fie doar primul pas, trebuie să facem ordine în legislaţia în domeniul pensiilor, trebuie să avem curajul, indiferent de posibilele opoziţii, posibilele campanii care se pot derula, să facem dreptate pentru oameni. (...) Va trebui să atacăm frontal toată legislaţia în domeniul pensiilor speciale, astfel încât să reuşim să aducem cât mai aproape de principiul contributivităţii toate pensiile din România", a susţinut Ludovic Orban.

El a acuzat că în legislatura trecută majoritatea parlamentară nu a trimis pentru raport iniţiativele USR şi PNL pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari.

"Le-aţi băgat în sertarele Birourilor permanente reunite şi v-aţi făcut că nu există astfel de proiecte de lege. Am acceptat pentru că eraţi gata să blocaţi adoptarea acestui act normativ", a spus Orban, care a adăugat că majoritatea PSD a introdus pensiile speciale pentru parlamentari.

"În anul 2010, după adoptarea Legii pensiilor, nu mai existau decât foarte puţine categorii de pensii speciale. După 2014, începând cu 2015, au curs pe bandă rulantă acte normative impuse de o majoritate în jurul PSD, care se bizuia pe sprijinul UNPR şi ALDE, care a culminat cu nesimţirea ca parlamentarii, care trebuie să-i reprezinte, în primul rând, pe cetăţeni şi nu pe iei înşişi, să-şi voteze pensii speciale. Acesta este adevărul istoric. Singurul partid politic care a votat în 2015 împotriva introducerii pensiilor speciale pentru parlamentari a fost PNL. Voi aţi votat 'pentru'. În mod constant, PNL a militat pentru respectarea unui principiu fundamental - principiul contributivităţii", a susţinut preşedintele PNL.

Orban a menţionat că "îşi scoate pălăria" în faţa parlamentarilor care votează desfiinţarea pensiilor speciale pentru senatori şi deputaţi.

"Îmi scot pălăria în faţa tuturor parlamentarilor care astăzi vor vota desfiinţarea pensiilor speciale indiferent din ce formaţiune politică sunt şi sper să facă lucrul ăsta, nu pentru că aşa le-a cerut conducerea partidului, ci pentru că asta este convingerea lor personală", a transmis preşedintele PNL.