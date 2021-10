Un lider PNL anunță ieftiniri la gaze și curent. ”Aceste reduceri de prețuri vor apărea direct pe factură”

Europarlamentarul Daniel Buda, președinte al PNL Cluj, anunță facturi mai ieftine la energie electrică și gaze pentru iarna care va urma, după ce guvernul a decis compensarea prețului până la 31 martie 2022.

Românii vor trece cu bine peste această iarnă, pentru că Guvernul Cîțu a luat măsuri care să contracareze scumpirea gazelor și a energiei electrice, scrie Ziua de Cluj.

„Guvernul condus de Florin Cîțu, chiar dacă este un guvern interimar, a venit cu o serie de măsuri care sunt menite să contracareze aceste creșteri de prețuri. Această creștere are loc la nivel modial, are cauze multiple care, desigur, prea puțin contează pentru populație. Pentru că populația are nevoie de măsuri concrete și măsuri ferme din partea guvernanților. Și, iată, Guvernul lui Florin Cîțu a venit cu câteva măsuri care, spun eu, ne vor permite tuturor și vor permite românilor să treacă cu bine peste perioada de iarnă", a declarat duminică europarlamentarul Daniel Buda.

De această compensare a prețului la energie care va avea loc între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022 vor beneficia 5,2 milioane de familii, adică 13 milioane de români, a mai spus liderul liberal.

Care vor fi prețurile de referință

"Aceste reduceri de prețuri vor apărea direct pe factură, astfel că populația sau beneficiarii nu vor avea de făcut niciun fel de demers scriptic, birocratic, pentru a putea beneficia de aceste reduceri. Impactul acestor reduceri va fi asupra a 5,2 miloane de gospodării din România, ceea ce înseamnă 13 milioane de români. La energia electrică vorbim de o compensare a consumului mediu între 30 de KW și 200 de KW pe lună. Cu alte cuvinte, vorbim de 150 de KW și 1000 de KW pe această perioadă. Prețul de referință la care se va acorda această subvenție este de 0.68 de lei pe KW/oră", a mai spus liderul PNL Cluj.

"În ceea ce privește gazele naturale, vreau să vă spun că vorbim de o compensare de la un consum minim de 100 de metri cubi pe an până la 1200 de metri cubi pe an. Și aici avem o reducere de 25% din factură, pentru toți consumatorii care se încadrează în această plajă de consum”, a transmis Daniel Buda, președintele PNL Cluj.