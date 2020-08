Ciolacu anunță excluderea celor 3 parlamentari PSD bolnavi: ”Este sexiune extraordinară”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că va propune Consiliului Politic Naţional al partidului excluderea celor trei colegi care nu au venit la Parlament pentru votarea moţiunii de cenzură, după ce au invocat probleme de sănătate..

Ciolacu susține că, de fapt, niciunul dintre ei nu este bolnav.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă a luat legătura cu colegii săi care au invocat probleme legate de noul coronavirus chiar când se votează moțiunea de cenzură, Ciolacu, şef al Camerei Deputaţilor, a spus:

"Care colegi? Cei trei îmbolnăviţi? Domnul Potor, domnul Rădulescu şi doamna Carmen Dan. Dacă tot forţăm aşa lucrurile, am să propun Comitetului Politic Naţional excluderea celor trei foşti colegi ai mei. (...) Nu e niciunul bolnav".

Ciolacu: ”Este sexiune extraordinară”

Totodată, președintele PSD a folosit cuvântul ”sexiune parlamentară” în loc de ”sesiune”, nu se știe dacă din greșeală sau ... intenționat.

"Ca să lămurim de ce a fost nevoie de apel nominal, că am tot văzut această discuţie aprinsă: suntem în sesiune extraordinară. Deoarece este sexiune extraordinară, Biroul permanent reunit are atributul de a convoca sesiune extraordinară. Atributul ordinei de zi este al plenului reunit. Când am deschis şedinţa, au fost prezenţi 170 şi atunci este nevoie de apel nominal, să avem prezenţa pentru a aproba ordinea de zi", a spus el.