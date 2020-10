Orban: Creşterea numărului de cazuri de Covid-19 este cauzată de faptul că s-au reluat activităţile

Primerul Ludovic Orban a afirmat, joi seară, că obiectivul principal este oprirea numărului de cazuri, însă România urmează acelaşi trend crescător ca şi celelalte state ale Europei, scrie News.ro.

”Asistăm la o creştere spectaculoasă a numărului de cazuri/ Părerea mea e că această creştere se datorează faptului că s-au reluat activităţile”, a afirmat premierul.

”Primul obiectiv pe care îl urmărim este oprirea creşterii numărului de cazuri Ieri am mai dispus o serie de măsuri necesare pentru a opri răspândirea virusului. În primul rând am oprit pentru 30 de zile evenimentele private gen nunti, botezuri etc. Am instituit oblig portului măştii şi în spaţiile aglomerate. E necesară această măsură pentru că masca este principala formă de protecţie, pe lângă măsurile de igienă”, a declarat, joi seară, la Digi 24, premierul Ludovic Orban.

Acesta a comparat situaţia din România cu cea din Europa.

”Uitaţi-vă ce s-a întâmplat în Europa, asistăm la o creştere spectaculoasă a numărului de cazuri. Părerea mea e că această creştere se datorează faptului că s-au reluat activităţile. Din păcate, această revenire la normalitate nu a fost însoţită de creşterea gradului de conformare pentru că oamenii se duc la muncă, la spectacole. Ori, ca să reduci numărul de infectări este obligatoriue să respecţi măsurile de protecţie. Aţi văzut că dacă la început a fost o reticienţă a purtării măştilor, acum” a mai declarat premierul.

Citește și Situație dramatică în spitalele din țară. Doar pacienții în stare gravă ajung să mai fie internați

În legătură că locurile din spitale, premierul a afirmat: ”Am încercat să găsim soluţii, TIR-urile cu terapie intensivă, spitalelel modulare şi încet-încet creştem capacitatea. Creşterea capacităţii, înclusiv cu ATI a fost constantă. Creştem la Iaşi cu 30 de paturi şi în Bucureşti am pus în dispozitiv spitale noi: Witting, Ilfov, Colentina. Deja DSP a emis aviz de functionare pentru 1000 si ceva de paturi. La Sfântul Stefan, la Cluj, un nou spital a fost pus la dispoziţia pacienţilor infectaţi cu coronavirus. Acum încercăm să angajăm pe toţi rezidenţii care îşi dau examenul, vrem să îi introducem rapid în dispozitivul de luptă. Încercăm să creştem capacitatea pe DSP-uri, DSP Bucureşti a fost practic şi ambulanţa Bucureşti, pt ca a crescut capacitatea, sutem într-o permanenta mişcare şi căutare de soluţii. Mesajul pe care vreau să îl transmit e că e mai simplu să nu te îmbolnăveşti.

Întrebat despre cerinţa Ministerului Sănătăţii ca toate spitalele să aibă şi locuri pentru pacienţii cu coronavirus, premierul afirmă că decizia a fost luată de mult.

”Asta e făcută încă de mult. Asta a fost gândită. Acum, sigur că nu poţi organiza în toate spitalele. Trebuie un plan minuţios. Sunt spitale şi spitale. De exemplu, la Spitalul Municipal, unde e director domnul Cîrstoiu, pot fi organizate circuite şi se pot organiza paturi ATI”, a declarat premierul.

În plus, acesta a vorbit despre asimptomatici: ”Încercăm să degrevăm spitalele de pacienţii asimptomatici pentru care se face evaluarea. Ca să fie necesar un CT, o radiografie trebuie sa ai nişte simptome. Spitalele trebuie să îi deservească pe cei care într-adevăr au nevoie. De vreo lună de zile discutăm să implicăm medicii de familie. Ei vor ca aceste servicii suplimentare să fie decontate. OK, se pot deconta, nu e nicio problema. Şi anchetele epidemiologice pot fi făcute mai bine de medicii de familie pentru ca ei îşi cunosc mai bine pacienţii. Nu sunte singurii care introducem acest sistem, ca asimptomaticii să nu mai fie aduşi în spitale. Asta se practică în majoritatea ţărilor europene şi este un rezultat al experienţei cumulate. Noi creştem permanent capacitatea, chiar acum am discutat pe fiecare spital, cu dl ministru Tătaru. Urmărim o creştere constantă. problemele cele mai mari le avem la Bucureşti, la Iaşi, la Timişoara am înţeles că e o evoluţie constantă şi se adaptează la situaţie. La Ploieşti, la Prahova avem probleme, dar dacă nu există locuri, se tranferă de la unul la altul”.