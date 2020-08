Orban: Această moţiune parcă a fost scrisă de Dăncilă

Premierul Ludovic Orban se arată „deranjat” de textul moţiunii de cenzură care a fost citit, joi, în plen, el catalogând afirmaţiile cuprinse în acel text drept „o colecţie de minciuni care nu are nicio legătură cu realitatea”, scrie News.ro.

”Această moţiune parcă a fost scrisă de Dăncilă, mie aşa mi s-a părut, sau de cineva care a băut apă după Dăncilă. Indiferent cine a scris e complet rupt de realitate, probabil trăieşte într-o lume paralelă”, declară Ludovic Orban, precizând că va depune sesizare la CCR vineri.

”Pe mine m-a deranjat profund ce scrie acolo pentru că este o colecţie de minciuni care că nu are nicio legătură cu realitatea economică, socială, sanitară. (...) Mie mi se pare o moţiune neserioasă care nu are niciun fundament în realitate, care e lipsită complet de argumente în susţinerea punctelor de vedere. Moţiunea e o minciună de la cap la coadă. (...) Această moţiune parcă a fost scrisă de Dăncilă, mie aşa mi s-a părut, sau de cineva care a băut apă după Dăncilă. Indiferent cine a scris e complet rupt de realitate, probabil trăieşte într-o lume paralelă”, a declarat Ludovic Orban, joi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

El a dat ca exemplu afirmaţia cuprinsă în moţiune, conform căreia România s-a aflat timp de opt zile în imposibilitatea de a dispune carantinarea celor bolnavi de COVID-19, arătând că în realitate este vorba despre o perioadă de 20 de zile în care Guvernul şi autorităţile nu au avut niciun instrument de a-i izola de ceilalţi pe cei infectaţi.

Primul ministru a criticat inclusiv momentul în care a fost depusă moţiunea, cu doar trei luni înainte de alegeri, arătând că un guvern interimar ar avea mai puţine puteri, în condiţiile în care „trebuie luate atâtea măsuri extrem de importante pentru România”.

Ludovic Orban a explicat şi motivele pentru care a decis să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la un posibil conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament privind depunerea moţiunii de cenzură a PSD în vacanţă parlamentară.

”Această chestiune trebuie clarificată. Din punctul meu de vedere nu este constituţională depunerea de moţiuni de cenzură în vacanţa parlamentară”, a afirmat şeful Guvernului, în acest context.

El a precizat că sesizarea va fi depusă la CCR vineri.

Întrebat dacă în opinia sa este posibil ca depunerea moţiunii să aibă legătură cu candidatura lui Marcel Ciolacu pentru şefia PSD, Orban a răspuns: ”Nu pot să-mi imaginez că te joci cu România numai ca să-ţi favorizezi alegerea la Congres. Nu pot să cred aşa ceva. (...) Nu ştiu dacă va fi competiţie acolo, la Congres (Congresul PSD - n.r.)”.