Opoziţia depune moţiunea "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României”

Opoziţia ar urma să depună, vineri, moţiunea de cenzură "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!", demersul fiind semnat de 163 de parlamentari.

PNL, USR şi PMP afirmă, în document, că programul de guvernare ar trebui să se numească ”Programul de Guvernare după anul 2021 ...”, toate angajmentele fiind amânate după această dată. În plus, potrivit opoziţiei, pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puţin alte 3-4 rezerve şi mai slab pregătite, România e aruncată în instabilitate pentru Liviu Dragnea, moartea pândeşte în spitalele româneşti, educaţia e subfinanaţată, iar în privinţa infrastructurii se înregistrează cel mai mare deficit. Guvernului i se reproşează numărul mare de ministere, de secretari şi de subsecretari de stat plătiţi regeşte, relatează news.ro.

Carmen Dan este prezentată ca ministrul care a dirijat bastoanele şi lacrimogenele împotriva cetăţenilor paşnici, ministrul Agriculturii drept "groparul zootehniei româneşti”, Tudorel Toader este icoana la care se închină toţi condamnaţii din penitenciare şi recidiviştii eliberaţi, iar ministrul. Finanţelor este cel care "încă mai confundă ministerul cu discotecile". În opinia semnatarilor, este periculos pentru interesele naţionale ca ţara să rămână pe mâna acestui grup infracţional organizat, care distruge statul de drept şi dinamitează stabilitatea politică şi economică a României.

Liderul de grup al deputaţilor liberali, Raluca Turcan, şi liderii USR şi PMP au anunţat că vineri ar urma să depună moţiunea de cenzură intitulată "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!".

"Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi! Aceasta nu este o cerere a opoziţiei, ci o urgenţă naţională! Grupul infracţional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea României a slăbit statul, ca să şi-l supună, într-un moment în care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricând. Afirmăm cu putere şi cu toată responsabilitate că este periculos pentru interesele naţionale ca ţara să rămână pe mâna acestui grup infracţional organizat, care distruge statul de drept şi dinamitează stabilitatea politică şi economică a României, într-un moment de instabilitate internaţională", afirmă opoziţia la începutul textului moţiunii de cenzură care ar urma să fie depusă la Parlament.

Reprezentanţii opoziţiei îi reproşează premierului că, deşi la învestire documentul aprobat de Parlament se numea ”Programul de Guvernare 2018-2020”, toate acţiunile Guvernului l-au transformat în ”Programul de Guvernare după anul 2021 ...”, deoarece toate angajamentele au fost amânate după această dată.

"Salariile cresc după anul 2021, pensiile cresc după anul 2022, autostrăzi şi căi ferate NU se construiesc decât după anul 2021, construcţia spitalelor regionale va începe tot după anul 2021. În acest context, de dispreţ total faţă de programul cu care aţi fost învestită, putem să considerăm că, în temeiul art. 103 din Constituţia României, sunteţi demisă de drept şi puteţi să vă încercaţi norocul după anul 2021", spune opoziţia.

PNL, PMP şi USR susţin că remanierile succesive nu au făcut decât să demonstreze că pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puţin alte 3-4 rezerve şi mai slab pregătite, cu care sunt umiliţi tinerii care au crezut în zicala „cine are carte, are parte”, iar deşi prin Guvernele PSD-ALDE s-au peridat peste 70 de miniştri, în mai puţin de 2 ani, calitatea actului de guvernare a scăzut constant, de la un guvern la altul.

"Pentru Liviu Dragnea, aţi aruncat România într-o stare de instabilitate politică fără precedent după 1989!", li se reproşează miniştrilor şi premierului.

"Moţiunea de cenzură este depusă împotriva întregului Guvern, care arată de la o zi la alta tot mai obez, cu 27 de ministere, peste 150 de secretari de stat şi peste 90 de subsecretari de stat, cu toţii plătiţi regeşte pentru lipsa totală de performanţe. Guvernul arată ca o agenţie de ocupare a forţei de muncă pentru şomeri greu de integrat în economia privată, pe care nu i-ar angaja nimeni, nici măcar din milă. Cine nu se pricepe la nimic, are şanse să fie unul dintre miniştri în guvernele PSD-ALDE", spun semnatarii documentului.

Sunt criticaţi dur miniştrii Carmen Dan, Petre Daea, Orlando Teodorovici, Tudorel Toader.

Potrivit Constituţiei, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat că opoziţia îşi doreşte ca moţiunea, semnată de 163 de parlamentari, să fie depusă vineri, să fie citită luni, apoi, ”undeva pe joi, să fie votul”.

Dacă moţiunea de cenzură este respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea.

