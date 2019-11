Olguța Vasilescu și-a cerut scuze public pentru afirmațiile la adresa lui Iohannis

Fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu și-a cerut scuze pentru afirmațiile controversate pe care le-a făcut recent la adresa președintelui Klaus Iohannis.

Potrivit News.ro, ea a spus că nu a vrut, sub nicio formă, să lezeze sentimentele comunităţii evreieşti.

”Dacă cineva a înţeles alt lucru, îmi cer scuze public!”, a afirmat fostul ministru.

”Prin afirmaţia "Domnul Klaus Johannis cred că se vede deja şef de lagăr de concentrare şi reeducă acolo PSD-iștii", nu am vrut, sub nicio formă, să lezez sentimentele comunităţii evreieşti, care a fost cea mai afectată de crimele şi ororile perioadei naziste. Dacă cineva a înţeles alt lucru, îmi cer scuze public! Am vrut doar să apăr sentimentele a peste două milioane de membri şi simpatizanţi PSD care nu trebuie să fie consideraţi vinovaţi că votează cu un partid democratic!

Dezbaterile electorale trebuie să aibă limite şi eu sunt prima care îmi cer scuze dacă se consideră că s-a ajuns prea departe!”, afirmă Vasilescu, care este și șefa de campanie a Vioricăi Dăncilă.

Declarația controversată la care face referire a fost făcută după ce președintele Klaus Iohannis a spus că el nu este în competiţie electorală, ci într-un război cu PSD.

În replică, Vasilescu a spus că Iohannis deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare.

Organizaţia ActiveWatch a anunţat că sesizează CNCD şi CNA, considerând că trivializarea unor momente din istoria neagră a umanităţii nu se justifică în niciun context social sau politic.