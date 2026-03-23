Preşedintele României a declarat la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Francofoniei, la Palatul Cotroceni, că în prezent, pentru funcţia de secretar general a francofoniei există doi candidaţi, care provin din aceeaşi regiune geografică, Africa Centrală.

”Faptul că avem o competiţie este un semn bun, un semn de democraţie, un semn de interes al statelor şi guvernelor membre, pentru viitorul francofoniei şi, în acest context, credem că apariţia unei noi candidaturi poate aduce o opţiune suplimentară şi mai ales poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizaţiei. Pentru toate aceste elemente, dar şi pentru rolul important pe care ţara noastră îl are în cadrul francofoniei, am plăcerea să vă anunţ că avem în vedere implicarea României în această competiţie, prin lansare oficială a unei candidaturi, candidatura domnului Dacian Cioloş fost prim-ministru şi fost comisar european pentru agricultură”, a spus şeful statului, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan a arătat că este o opţiune care vine dintr-o regiune care nu a mai dat până acum un secretar general al organizaţiei internaţionale a Francofoniei.

”Este o opţiune cu vocaţia de a uni, este o opţiune constructivă şi orientată spre viitor şi este momentul ca România să profileze mai puternic, ca naţiune decisă să ia parte prin contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, a menţionat preşedintele în discurs.

Preşedintele a mai afirmat că România este unul dintre principalii susţinători ai Francofoniei instituţionale, atât prin contribuţiile sale financiare şi politice, cât şi prin numeroasele angajamente şi programe pe care le promovează.

”În ultimii ani, a fost pus un accent tot mai clar pe Francofonia ştiinţifică şi academică, pentru elevi, pentru studenţi, pentru tineri cercetători francofoni şi pentru parcursul lor profesional. De altfel, tinerii francofoni şi rolul noii generaţii în a răspunde provocărilor de astăzi, dar şi în a imagina şi a construi societăţi mai incluzive şi mai paşnice, se află chiar în centrul temei din acest an a Zilei Internaţionale a Francofoniei. Această temă va fi reluată şi la următorul Sommet al Francofoniei, în noiembrie în Cambodgia. Va fi un Sommet important. Un Sommet în care şefii de stat şi de guvern vor decide conducerea Francofoniei pentru următorii patru ani, prin alegerea Secretarului General pentru perioada 2027-2030”, a menţionat şeful statului.