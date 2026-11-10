El a menţionat că vrea să răspună la 4 întrebări, în esenţă, şi anume care este situaţia financiară şi de ce evaluarea agenţiilor de rating este crucială pentru România, de ce o aducere a AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbuşire economică rapidă pentru România, de ce alegerile anticipate ar fi dus, de asemenea, la o prăbuşire economică rapidă şi de ce e o iluzie că PNL şi USR, cu scorul pe care îl au în Parlament, dacă ar fi avut sprijinul preşedintelui, ar fi putut să guverneze fără PSD.

„Am considerat util să avem un dialog la sfârşitul crizei politice. A fost o perioadă dificilă pentru români. Am avut un an în care nivelul de trăi a scăzut şi după aceea am mai avut şase luni în care nivelul de trăi a continuat să scadă, dar am mai avut şi o incertitudine pe care toate dezbaterile politice multe inutile ale partidelor au generat. A fost o perioadă în care noi toţi am pierdut un timp preţios. A fost o perioadă foarte emoţională şi tocmai pentru că am fost foarte inflamat, au fost lucruri pe care nu le-am spus şi cred că e un moment în care, cu mai puţină emoţie, să ne uităm cu toţi la poza de ansamblu, să încheiem discuţia asta şi să ne uităm în viitor”, a spus preşedintele Nicuşor Dan în conferinţă.

El a arătat că va răspunde, în esenţă, la patru întrebări.

„Prima. Care este situaţia financiară şi de ce evaluarea agenţiilor de rating este crucială pentru România? A doua. De ce, deşi am toată simpatia pentru simpatizanţii AUR, o aducere a AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbuşire economică rapidă pentru România şi o prăbuşire a nivelului de trai şi o afectare a relaţiilor externe ale României, inclusiv a securităţii state? A treia întrebare, de ce alegerile anticipate ar fi dus, de asemenea, la o prăbuşire economică rapidă şi la o probuşire a nivelului de trai? Şi a patra întrebare. De ce e o iluzie că PNL şi USR, cu scorul pe care îl au în Parlament, dacă ar fi avut sprijinul preşedintelui, ar fi putut să guverneze fără PSD?”, a precizat el.

La a doua întrebare, Președintele Nicușor Dan a explicat de ce consideră că intrarea AUR la guvernare ar fi avut consecințe grave asupra economiei României. Potrivit acestuia, țara ar fi riscat să piardă într-o singură săptămână ratingul de țară, ceea ce ar fi afectat încrederea investitorilor și stabilitatea economică.

„AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. AUR nu prezintă încredere. Nu au un plan de țară care să fie sustenabil. Când ai un partid care, a cărui carte de vizită este scandalul, e previzibil ca odată ajuns la putere va crea nenumărate conflicte instituționale.”, a spus Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă de la Cotroceni.