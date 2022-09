Nicolae Ciucă: Am discutat despre decizia de a susţine continuarea programului de asigurare a voucherelor de 50 de euro

”Aici sunt deja programele în derulare, acele programe ale voucherelor care vor continua să fie asigurate până în 2027, şi de asemenea am discutat la nivelul partidului decizia de a susţine continuarea programului de asigurarea a voucherelor de 50 de euro la două luni de zile, aşa cum s-a derulat (…) acele vouchere pe care le-am asigurat în semestrul II şi vrem să propunem să fie asigurate şi anul viitor, de asemenea în funcţie de evoluţie să susţinem şi să discutăm în coaliţie acel one off aşa cum a fost asigurat şi la începutul anului acesta. Concomitent cu măsurile pe care le vom discuta şi le vom agrea în coaliţie pentru majorarea pensiilor şi a salariului minim”, a conchis Ciucă, potrivit News.ro.

El a amintit că la şedinţa de Guvern de săptămâna trecută a anunţat că până în prezent au intrat în ţară 15 miliarde de euro: 9,5 din fonduri europene, PNRR şi fondul de coeziune şi 5,5 miliarde de euro investiţii străine directe.

”Am discutat PNRR, care este axul principal pentru atragerea fondurilor europene şi care urmează să aibă ca perioadă de aplicabilitate anul 2026 şi am salutat decizia Comisiei Europene de a fi avizat prima cerere de plată şi banii, respectiv 2,6 miliarde, urmează să intre în ţară”, a menţionat el.

Liderul PNL a spus că au fost discutate şi măsurile pe care putem să le luăm în continuare pentru sprjinul persoanelor şi familiilor vulnerabile.

”Aici sunt deja programele în derulare, acele programe ale voucherelor care vor continua să fie asigurate până în 2027, şi de asemenea am discutat la nivelul partidului decizia de a susţine continuarea programului de asigurarea a voucherelor de 50 de euro la două luni de zile, aşa cum s-a derulat (…) acele vouchere pe care le-am asigurat în semestrul II şi vrem să propunem să fie asigurate şi anul viitor, de asemenea în funcţie de evoluţie să susţinem şi să discutăm în coaliţie acel one off aşa cum a fost asigurat şi la începutul anului acesta. Concomitent cu măsurile pe care le vom discuta şi le vom agrea în coaliţie pentru majorarea pensiilor şi a salariului minim”, a conchis Ciucă.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 19-09-2022 13:58