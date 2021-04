Nelu Tătaru: 80% dintre managerii de spitale nu au ce căuta acolo

Preşedintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, Nelu Tătaru, a susţinut, luni, că 80% dintre managerii de spitale "nu au ce căuta" în aceste posturi.

El a adăugat că unităţile medicale trebuie să fie conduse de oameni "competenţi", fără interferenţa politicului.

"Haideţi să recunoaştem că sistemul medical românesc are nevoie de un declic. Haideţi să recunoaştem că sistemul medical românesc, în acest moment, că este minister, că este în subordinea autorităţilor locale beneficiază de Consilii de administraţie mai puţin profesioniste, numite politic. La fel nu mă feresc să repet că 80% dintre manageri nu au ce căuta acolo. Haideţi să lăsăm oamenii competenţi să conducă aceste unităţi medicale. Haideţi să nu lăsăm politicul să infiltreze anumite interese, anumiţi oameni, pentru a putea face un act medical de calitate", a declarat fostul ministrul al Sănătăţii, la o videoconferinţă pe teme medicale.

Potrivit acestuia, România se află în valul trei al pandemiei cu noul coronavirus, care, deşi era previzibil, pe "mulţi i-a luat prin suprindere".

"Încă suntem pe un val trei, care, poate, pe mulţi i-a luat prin suprindere, dar era previzibil un val trei. Poate virulenţa lui este un pic cam mare. (...) A fost un an în care a trebuit ca sistemul medical să se adapteze. (...) A fost un an în care o primă jumătate a fost lipsită de politic şi cred că acea primă jumătate a fost cea în care sistemul medical a avut capacitatea să înceapă o adaptare la noua situaţie, dar şi la vechile cutume pe care le avea. (...) Astăzi, mă uit oarecum cu durere când văd că din eroi am ajuns asasini. Mă uit cu durere când ştiu că toţi, cu mâinile goale, fără echipamente, fără materiale sanitare, fără teste, doar cu perspectiva la orizont a unui vaccin, au fost acolo", a afirmat Tătaru.

La rândul său, preşedintele CNAS, Adrian Gheorghe, a subliniat că telemedicina va fi, pe termen lung, un instrument important în România.

"Aşa cum virusul se adaptează, trebuie să ne adaptăm şi noi cu toate resursele pe care le avem. (...) În acest contract-cadru, practic, prelungim posibilitatea acordării consultaţiei la distanţă de către medicul de familie. (...) Cu siguranţă, telemedicina va fi un instrument important în continuare, nu doar pe termen scurt, mediu, dar şi pe termen lung în România pentru creşterea accesului la servicii. (...) Contractul-cadru şi normele de aplicare (...) sperăm să le punem pe circuitul de avizare inter-instituţional cât se poate de repede, practic până la finalul lunii mai, astfel încât de la 1 iulie toţi furnizorii să poată lucra în interiorul lui", a explicat preşedintele CNAS.