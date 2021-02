Nelu Tătaru și-a reluat gărzile și a început din nou să opereze. Despre ce spune fostul ministru că este ”strigător la cer”

Nelu Tătaru și-a reluat gărzile și a început din nou să opereze la spitalul din Huși. Fostul ministru al Sănătății spune că este ”strigător la cer” faptul că politicul impune funcții cheie în acest domeniu.

După ce a pierdut mandatul de ministru al Sănătății, Nelu Tătaru s-a întors la spitalul din Huși, unde a preluat gărzile și a început din nou să opereze, scrie Vremea Nouă.

Luni, marți, miercuri și joi, deputatul PNL de Vaslui este la Parlament, însă la sfârșitul săptămânii se întoarce la Huși pentru a opera pacienți.

“Da, joi seara am programate consultațiile, vineri am programate intervențiile chirurgicale pentru a avea timp să-mi urmăresc pacienții postoperator până luni dimineața, când plec spre București. Mi-am reluat și gărzile. Chiar dacă am fost ales de oameni deputat, eu cred că trebuie să rămân conectat și la viața de spital, la pacienți, la sistem, pentru că altfel ajungi să vorbești aiureli și degeaba despre sistemul medical. Și cât timp am fost secretar de stat am continuat să operez. Am întrerupt doar cât am fost ministru pentru că mi-a fost practic imposibil să mai ajung la Huși, la pacienți”, a declarat Nelu Tătaru.

”Încă obișnuim să mergem pe populism”

Fostul ministru a vorbit și despre reforma pe care a încercat să o facă în Sănătate, unde ”cel mai strigător la cer” i se pare faptul că legea permite în continuare politicului să impună oameni fără pregătire în posturi-cheie.

”Modificarea legislației se impune în acest moment. Dar dincolo de legislație rămâne partea umană, am întâlnit colegi nedreptățiți, cum am întâlnit și oameni care au ajuns pe anumite căi în anumite posturi. Încă obișnuim să mergem pe populism, să ajustăm niște legi pentru a câștiga pe moment. Nu cred că aceasta este soluția. În condițiile în care, într-adevăr, ne asumăm o reformă, o putem face și într-un an și jumătate. În condițiile în care nu ne asumăm, vor trece multe legislaturi ca să putem vedea ceva nou”, a spus Tătaru.