INTERVIU, Raluca Turcan: ”Eram în impas. A trebuit să transferăm bani de la alocații pentru pensii”

Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan a continuat, marţi, să facă afirmații surprinzătoare despre banii pentru pensii şi alocaţii, susținând că a fost nevoită să folosească bani din bugetul de la alocații, ca să alimenteze bugetul de pensii.

Turcan a declarat în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată pe www.stirileprotv.ro, că a semnalat în mod constant această problemă atât premierului Florin Cîțu, cât și Ministerului Finanțelor Publice.

Ministrul interimar al Muncii susține că, de când a apărut această situație dificilă, a avut ”foarte multe nopți nedormite”, dar și ”zeci, zeci de mesaje” schimbate cu ministrul de Finanțe și premier, despre care speră ”să nu fie nevoie vreodată să apelez la ele”.

”Demersul meu instituțional a început chiar după prima rectificare bugetară, cred că a fost în august-septembrie, când am spus că este incorect, că nu o să ne ajungă banii până la finalul anului. Așa cum am spus, nu s-a ținut cont de această solicitare a noastră, și după aceea, periodic, pe documente, am început să mă adresez Ministerului Finanțelor, să țină cont că e nevoie de o altă rectificare sau de o alimentare din fondul de rezervă, astfel încât să nu intrăm noi în impas cu bugetul pe care-l avem, în plata acestor obligații.

Am făcut numeroase adrese, am făcut și un proiect de Hotărâre de Guvern prin care am solicitat pentru luna noiembrie o sumă de bani de aproximativ 300 de milioane, pentru că deja aveam un deficit la plata pensiilor. Această hotărâre de Guvern mi-a fost returnată ca neavizată, spunându-mi că nu sunt bani la Fondul de Rezervă. Îmi spuneau atunci că mai au 28 de milioane la Fondul de Rezervă.

Ulterior am deschis subiectul și în ședința de Guvern, lucru care poate fi verificat prin desecretizarea stenogramelor, și pentru că eram în acest impas a trebuit să transferăm bani de la alocații, pentru pensii, astfel încât pensiile pentru luna noiembrie să poată să fie plătite. Și din acel moment ceasul a început să ticăie, să ticăie îngrijorător, fapt care mi-a dat foarte multe nopți nedormite și zeci, zeci de mesaje, sper să nu fie nevoie vreodată să apelez la ele, prin care i-am tot rugat și pe prim-ministru și pe ministrul Finanțelor să țină cont că aceasta este o prioritate” - a spus Turcan.

Turcan: ”26 noiembrie este data până la care trebuie să intre bani în contul ministerului”

Ministrul interimar al Muncii a avertizat că, după calculele sale, 26 noiembrie este data limită la care ar trebui să intre în contul Ministerului Muncii banii necesari pentru plata pensiilor și alocațiilor, astfel încât să nu se producă întârzieri în perioadaq următoare.

”26 noiembrie este data până la care trebuie să intre bani în cont pentru plata alocațiilor, în contul Ministerului Muncii, și pentru pensii în bugetul asigurărilor sociale, astfel încât să putem ca în termenele asumate să plătim și alocațiile și pensiile” - a spus Turcan în interviul acordat corespondentului PRO TV Vitalie Cojocari.

”De primit, le primesc, dar dacă nu se face în data de 26, ținând cont că urmează câteva zile libere în care instituțiile statului nu lucrează, este posibil să existe întârzieri. Nu cred, nu cred că se poate ajunge în România să nu se plătească pensiile și alocațiile”. - a explicat ministrul interimar al Muncii.

Turcan l-a acuzat pe Cîțu că e în stare să joace banii de pensii la poker

Luni, Raluca Turcan a transmis un mesaj pe grupul intern de mesagerie al PNL, în care l-a acuzat pe premierul interimar Florin Cîţu că este dispus ”să joace la poker până şi banii de pensii”.

”Florin, eşti dispus să joci la poker până şi banii de pensii. De mai bine de o lună mă ţin de capul tău şi-ţi spun repetat că de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii şi de alocaţii pt că i-ai luat la rectificare doar ca să dai tu bine la cifre în postările de pe facebook”, a scris Turcan.