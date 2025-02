Crin Antonescu, replică pentru Victor Ponta: ”Este ridicol să spui asta, dar oricine are dreptul să se facă de râs”

”Vom discuta o dată cu domnul Ponta despre sistem. Nu ştiu de ce trebuie să iau în serios toate declaraţiile făcute de la gard. De la gard de la Mara a Largo, de la gard acuma de la Bucureşti. Nu sunt candidatul sistemului. Nu ştiu ce se înţelege prin sistem. Dacă prin sistem se înţeleg acele forţe oculte, nedemocratice care ar influenţa jocul politic în România, care nu îl lasă acum pe domnul Ponta să lupte pentru români, care îl împiedică pe domnul Georgescu să ne ridice na naţiune, să ne facă mari cum nu am fost niciodată, nu ştiu ce are în vedere” a răspuns Antonescu la Antena 3, potrivit News.ro.

Antonescu a subliniat că tot ce a avut a fost la vedere, el fiind votat de oameni pentru funcţiile pe care le-a deţinut.

”Eu tot ce am avut în politică a fost la vedere şi a fost obţinut printr-un vot al cetăţenilor. Eu, în 25 de ani de politică activă, am fost la vedere, în timpul Guvernului Tăriceanu, ca parlamentar, nu membru al Guvernului. Am fost ministru 3 ani şi îmi aduc aminte cu plăcere şi am lăsat ceva în urma mea, ceva ce funcţionează şi azi, ministru al Sporturilor în timpul Convenţiei Democratice şi am mai fost doi ani cu USL, în calitate de preşedinte de partid, cu însuşi persecutatul şi prigonitul de astăzi Victor Ponta”, a mai declarat Antonescu.

El a subliniat că nu a avut niciun fel de relaţii cu şefii serviciilor secrete, iar cine susţine aceste lucruri se face de râs.

”Nu am avut niciun fel de relaţii, nici cu şefii serviciilor secrete, nici cu agenţii lor, nici cu foşti ofiţeri recalificaţi, nu am avut niciodată, sub nicio formă, vreo relaţie cu tot acest păienjeniş pe care îl descriu foarte bine şi memoriile domnului Sebastian Ghiţă şi ale doamnei Elena Udrea şi ale domnului Victor Ponta. Deci nu sunt candidatul sistemului, este ridicol să spui asta, dar oricine are dreptul să se facă de râs”, a adăugat Antonescu.

Deputatul PSD Victor Ponta a afirmat, duminică, după Congresul extraordinar al PSD, la care nu a putut să ţină un discurs, că actuala coaliţie nu îi ascultă pe români şi că un singur candidat dintre cei anunţaţi, Călin Georgescu, vorbeşte despre ”schimbare radicală”, în timp ce ”ceilalţi sunt oamenii sistemului”.

”Românii au dat un semnal foarte clar în noiembrie, s-au săturat de acest sistem falimentar al lui Iohannis, s-au săturat de aranjamente între şefi de partide, vor să fie auziţi, vor să fie ascultaţi şi vor să facă o schimbare radicală. Din păcate, coaliţia nu-I ascultă pe români, prin desemnarea unui candidat al trecutului, al sistemului, candidat al nimănui pentru nimic, arată că nu vor să facă schimbare, vor să perpetueze tot ceea ce a fost rău în aceşti zece ani. Azi, un singur candidat anunţat, Călin Georgescu, vorbeşte despre schimbare radicală, ceilalţi sunt oamenii sistemului, vor să ţină sistemul. Ştiu că vor să-l scoată din competiţie, vor să închidă gura tuturor”, a susţinut Victor Ponta, duminică, după Congresul extraordinar al PSD la care a fost validată candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: