Ministrul Graţiela Gavrilescu: Îmi prezint azi demisia premierului, după şedinţa de Guvern

Graţiela Gavrilescu, în prezent vicepremier şi ministru al Mediului, a declarat, marţi, că îşi va depune demisia după şedinţa de Guvern, dar va rămâne parlamentar ALDE.

”Demisia mea... bineînţeles că astăzi, după şedinţa de Guvern, o s-o prezint doamnei premier. O să fie depusă la Secretariatul General al Guvernului. Viaţa continuă şi fără a fi ministru.

Sunt bucuroasă, în schimb, că, în perioada de mandat, am putut să duc la îndeplinire sarcinile date, conform aprobării fostei coaliţii de guvernare PSD-ALDE, pe programul de guvernare. Am urmărit îndeaproape să le putem face, dar am făcut şi foarte multe lucruri în afara programului de guvernare”, a spus Gavrilescu, potrivit News.ro.

Întrebată ce va face în continuare, ea a spus că va rămâne parlamentar ALDE.

De asemenea, întrebată dacă au rămas lucruri pe care ar fi dorit să le continue, ea a spus că ”întotdeauna e loc de mult mai bine şi întotdeauna sunt lucruri pe care poţi să le faci şi consider că cei care o să urmeze o să continue în aceeaşi direcţie şi, cu certitudine, nu o să se repete anul 2016, care a fost cel mai mare dezastru pentru România, în domeniul mediului”.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni seară, că reprezentanţii formaţiunii au decis să renunţe la continuarea guvernării împreună cu PSD.

În plus, el a anunţat că ALDE va vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Viorica Dăncilă.