Ministrul Educației, noi clarificări privind ordonanța pentru profesori: „Salariul mediu creşte spre 8.500 de lei brut”

Deca a calificat drept false mai multe informaţii referitoare la conţinutul avizului Consiliului Legislativ, precum şi afirmaţiile potrivit cărora de fapt salariile scad. Deca a mai afirmat că salariul mediu în educaţie creşte în luna iunie până spre 8500 de lei brut, care este mai mare decât salariul mediu brut la nivel naţional. Totodată, ea a precizat că cea mai mare creştere procentuală, de aproape 25%, se înregistrează în cazul debutanţilor.

Ministrul a explicat că salariul mediu brut în educaţie creşte spre 8.500 de lei.

“Apreciem solidaritatea profesorilor în ultimele săptămâni. Profesorii au nevoie de salarii decente şi merită mai mult respect din partea guvernanţilor şi a întregii societăţii. Munca personalului şcolii este una esenţială. Întreaga societate îşi doreşte ca sectorul educaţional să se aşeze pe cu totul alte baze, din toate punctele de vedere. La propunerea reprezentanţilor sindicatelor, prin OUG 53, garantăm o creştere de 1000 de lei brut pe lună pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi 400 de lei brut pe lună pentru personalul nedidactic. Ca mesaj, toate salariile din învăţământ cresc. Niciun salariu nu scade”, a declarat Ligia Deca, vineri, într-o conferinţă de presă, conform news.ro.

Ea a menţionat că au apărut mai multe informaţii false, una dintre acestea fiind că salariile din învăţământ vor scădea.

“Au apărut ieri şi alte informaţii care nu sunt adevărate. O primă astfel de informaţie a fost legată de avizul Consiliului Legislativ. Avizul Consiliului Legislativ a fost unul favorabil. Nu există nicăieri în cuprinsul avizului sintagma ”neconstituţional”. (...) Altă informaţe falsă a fost că salariile vor scădea. În anexa OUG sunt prezentate valoriile salariilor de bază cu gradaţie zero, pentru cei cu mai puţin de trei ani vechime în muncă. Vom transmite inspectoratelor salariile de bază pentru toate gradaţiile, de la zero la cinci. Vechimea în învăţământ este diferită de vechimea în muncă. Toate salariile de bază cresc şi se va resimţi în venitul net. Sporurile se aplică pe această bază mărită. Este vorba de gradaţia de merit, acordată pentru 16% din posturi, sporul de dirigenţie este de de 10%, iar 70% din cadrele didactice beneficiază de acesta, sporul pentru învăţământ simultan este între 7 – 20%, indeminzaţia pentru zonele izolate este de 20%, sporul pentru solicitare neurospihică – 20%. (…) Salariul mediu în educaţie creşte spre 8.500 de lei brut. Este în acest moment, după adoptarea OUG 53, mai mare decât salariul mediu brut la nivel naţional”, a mai declarat Ligia Deca.

OUG a fost adoptată joi, de Guvern, însă liderii sindicali s-au declarat nemulţumiţi de majorarea salarială propusă prin actul normativ, anunţând că greva declanşată în 22 mai va continua..

Vineri dimineaţă, şi purtătorul de cuvânt al Guvernului Dan Cărbunaru a făcut precizări în legătură cu ordonanţa şi cu modul în care Guvernul a răspuns solicitărilor sindicaliştiilor, prezentând inclusv un pasaj amplu din Nota de fundamentare a actului normativ.

Cărbunaru a precizat că Guvernul a îndeplinit solicitările sindicaliştilor, fiind acordate majorări salariale de 1.000 lei brut/lună personalului didactic şi didactic auxiliar, respectiv de 400 de lei brut/lună pentru personalul nedidactic. De asemenea, pentru a oferi garanţiile solicitate de reprezentanţii federaţiilor sindicatelor din învăţământ privind acordarea unui salariu la nivelul salariului mediu brut pe economie pentru debutanţi sau asistent universitar, Executivul şi-a asumat acest angajament, care a fost inclus în Nota de fundamentare a Ordonanţei de Urgenţă privind majorările salariale din învăţământ. Conform lui Cărbunaru, în urma negocierilor Guvern - sindicate s-a convenit asupra faptului că majorarea salarială acordată reprezintă un avans din creşterile salariale de care ar urma să beneficieze personalul didactic/didactic auxiliar şi nedidactic din sistemul naţional de învăţământ începând cu 1 ianuarie 2024. Intrarea în plată a noii grile de salarizare va fi realizată etapizat, pentru o perioadă de trei ani: 40% în primul an, 30% în al doilea an, 30% în al treilea an. Dan Cărbunaru subliniază că Ministerul Muncii va finaliza legea nouă a salarizării până la 1 septembrie a.c., iar Guvernul o va trimite în Parlament pentru a intra în vigoare din 1 ianuarie 2024.

Dată publicare: 02-06-2023 12:28