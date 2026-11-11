''Conferinţa de presă de aseară a preşedintelui Nicuşor Dan, dincolo de turbulenţele de opinie produse, a adus o clarificare importantă într-o dezbatere care a dominat viaţa politică românească în ultimele luni: imposibilitatea unei guvernări fără PSD. După săptămâni de speculaţii, scenarii politice şi presiuni pentru constituirea unei majorităţi PNL-USR, preşedintele a spus răspicat ceea ce aritmetica parlamentară arăta de la bun început: '30% e mai mic de 50%'. Nici măcar sprijinul preşedintelui României nu poate transforma o minoritate parlamentară într-o majoritate. Este o constatare simplă, dar cu implicaţii politice importante'', a scris Fifor, pe Facebook.

Conform acestuia, dincolo de preferinţele ideologice şi de adversităţile dintre partide, democraţia funcţionează pe baza votului cetăţenilor, nu a scenariilor construite în studiourile de televiziune sau în laboratoarele de strategie politică.

El a susţinut că, în ultimele luni, s-a vorbit mult despre scoaterea social-democraţilor din ecuaţia guvernării, dar mult prea puţin despre consecinţele unei noi crize politice asupra economiei şi a unor români care au suportat costurile măsurilor de austeritate.

''În ultimele luni, s-a vorbit mult despre izolarea PSD, despre scoaterea social-democraţilor din ecuaţia guvernării, despre formule politice prezentate drept soluţii miraculoase. S-a vorbit însă mult prea puţin despre consecinţele unei noi crize politice asupra unei economii deja fragilizate şi asupra unor români care au suportat costurile unor măsuri de austeritate dureroase. Preşedintele însuşi a recunoscut aseară că nivelul de trai a scăzut şi că România a pierdut timp preţios în confruntări politice inutile. Acesta este contextul în care PSD şi-a asumat din nou responsabilitatea guvernării. Nu pentru a valida politicile economice care au produs dificultăţile actuale şi nici pentru a deveni un simplu furnizor de voturi în Parlament, ci pentru a contribui la stabilizarea ţării şi la schimbarea direcţiei economice'', a transmis Mihai Fifor.

În opinia acestuia, recunoaşterea rolului PSD în asigurarea stabilităţii politice nu este suficientă, iar dacă partidul este ”indispensabil" pentru constituirea unei majorităţi parlamentare, atunci vocea sa trebuie să conteze în mod real şi în stabilirea priorităţilor guvernării - în protejarea locurilor de muncă, în relansarea investiţiilor, în sprijinirea producţiei româneşti, în apărarea veniturilor şi a puterii de cumpărare.

''Responsabilitatea nu poate fi unilaterală. Nu poţi cere unui partid să garanteze stabilitatea guvernării, dar să îi ignori propunerile atunci când se discută despre economie şi despre viaţa oamenilor. Declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan marchează, din această perspectivă, o necesară întoarcere la realism politic. România nu poate fi guvernată împotriva unei părţi importante a electoratului său şi nici prin transformarea adversităţilor politice în principii de guvernare. Adevărata miză începe, însă, abia acum. Suntem din nou chemaţi să demonstrăm, dacă mai era nevoie, că România nu doar că nu poate fi guvernată fără PSD, ci că poate fi guvernată mai bine cu PSD. Că prezenţa noastră la guvernare înseamnă mai mult decât stabilitate politică: înseamnă reforme reale, structurale, înseamnă dezvoltare economică, echitate socială şi, înainte de toate, o viaţă mai bună pentru români'', a completat social-democratul.