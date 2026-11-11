Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) anunţă noi reguli pentru prosumatori, printre care compensarea lunară pentru energia livrată în reţea, folosirea excedentului la alte locuri de consum, citirea lunară a contoarelor, care trebuie făcută obligatoriu de operatorii de distribuţie, dar şi mai puţină birocraţie, scrie News.ro.

În acelaşi timp, ANRE le cere furnizorilor să-şi adapteze sistemele informatice pentru a putea să implementeze noile prevederi, până la 31 decembrie.

„Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, marţi, Ordinul nr. 67/2026, noua metodologie pentru prosumatori. Ordinul pune în aplicare Legea nr. 160/2026 şi înlocuieşte Ordinul ANRE nr. 15/2022”, arată ANRE într-o postare pe Facebook.

Noile reguli pentru prosumatori prevăd o compensare lunară pentru energia livrată în reţea începând cu 26 iulie, data intrării în vigoare a Legii nr. 160/2026, inclusiv pentru contractele aflate în derulare.

De asemenea, excedentul poate fi folosit la alte locuri de consum.

„Valoarea lui poate acoperi facturile de energie de la alte locuri de consum ale aceluiaşi prosumator, dacă sunt la acelaşi furnizor. Persoanele fizice cu instalaţii de până la 27 kW pot direcţiona aceste sume şi către facturile de gaze naturale”, precizează oficialii ANRE.

În acelaşi timp, sumele restante se plătesc în cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului, iar prosumatorii primesc o situaţie detaliată din care vor putea urmări soldul iniţial, utilizările efectuate şi sumele rămase.

„Este firesc ca energia pe care o produc şi o livrează în reţea să fie valorificată în condiţii corecte”

Conducerea ANRE spune că noua metodologie pentru prosumatori presupune şi mai puţină birocraţie. Documentele de achiziţie şi decontare sunt întocmite de furnizor, reducând obligaţiile administrative ale prosumatorilor.

„Persoanele fizice cu instalaţii de maximum 27 kW nu trebuie să emită facturi pentru energia livrată în reţea. Furnizorul întocmeşte documentele necesare. Am un mesaj foarte clar pentru furnizori: adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor. Termenul de 31 decembrie 2026 este pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor”, a declarat George Niculescu, preşedintele ANRE.

De asemenea, operatorii de distribuţie au ca obligaţie citirea lunară a contoarelor.

„Prosumatorii au investit în producerea energiei electrice, contribuind la transformarea sistemului energetic românesc. Este firesc ca energia pe care o produc şi o livrează în reţea să fie valorificată în condiţii corecte, transparente şi predictibile”, a precizat George Niculescu.

Metodologia reglementează şi situaţia prosumatorilor care devin membri ai comunităţilor de energie, inclusiv mecanismul de închidere a contractului de vânzare-cumpărare şi întocmirea decontului final în termen de 42 de zile.

De asemenea, potrivit noilor reguli, începând cu 1 ianuarie 2031, prosumatorii vor putea să solicite valorificarea energiei livrate la preţul mediu ponderat al Pieţei pentru Ziua Următoare, în condiţiile prevăzute de lege.

Noua metodologie a fost elaborată după un amplu proces de consultare publică: peste 600 de observaţii primite şi o dezbatere la care au participat peste 400 de persoane, susţine conducerea ANRE.

Ordinul intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit datelor ANRE, numărul prosumatorilor înregistraţi în România, la 31 august, se ridica la 385.791, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW, iar dintre aceştia peste 150.000 deţineau şi instalaţii de stocare a energiei. Judeţele cu cei mai mulţi prosumatori sunt Ilfov (21.647), Timiş (18.262) şi Bihor (17.637). Instituţia preciza că cei mai mulţi prosumatori înregistraţi - 349.099 erau persoane fizice, cu o putere instalată de 2.214,26 MW. În acelaşi timp, 36.692 de prosumatori reprezentau persoane juridice, cu o putere instalată de 2.067,60 MW.