Marcel Ciolacu spune ce îl recomandă pentru funcția de premier: ”Coagulez, nu dezbin”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că îl recomandă pentru funcţia de premier că are experienţă executivă pentru că atunci când a fost vicepremier a avut în coordonare mai multe ministere, menţionând că are un spirit de echipă şi că este unul dintre cei care coagulează şi nu dezbină, potrivit News.

„Am o activitate îndelungată. Am avut şi experienţă executivă împreună cu Mihai Tudose. Mihai era prim-ministru, eu eram vicepremier şi am avut în coordonare foarte multe ministere. Am o activitate parlamentară şi preşedinte al Camerei. De trei ani sunt preşedintele PSD.

Am un spirit de echipă şi sunt unul dintre oamenii care coagulează, nu dezbină şi cred mult în acest sistem de a conduce atât partidul, cât eventual Guvernul”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat duminică la Prima News ce îl recomandă pentru funcţia de premier.

”Am niște discuții aplicate privind situația militară”

Chestionat dacă se pregăteşte pentru această funcţie, Marcel Ciolacu a răspuns: „Da. Am discuţii mai ales în zona economică fiindcă consider că această zonă va fi cea mai importantă în perioada următoare”.

„Am discuţii cu colegii cât mai detaliate pe fonduri europene astfel încât să nu se mai blocheze niciun mecanism şi lucrurile nu trebuie să stea în mâinile unei singure persoane.

Am nişte discuţii aplicate privind situaţia militară din zona Mării Negre”, a completat liderul PSD.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 13-02-2023 08:30