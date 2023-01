Negocieri strânse între PSD și PNL pentru ministere, cu trei luni înainte de a se roti la șefia guvernului

Social-democraţii nu vor să renunţe la cele două portofolii, deşi vor prelua şefia guvernului. În plus, liberalii îi acuză pe colegii de guvernare că le fură primarii şi că sunt "toxici", pentru că îi atacă tot mai des public. Negocierile abia au început.

Potrivit protocolului de colaborare, premierul Nicolae Ciucă ar trebui să-şi dea demisia pe 28 mai iar, în locul său, să vină liderul PSD Marcel Ciolacu. Până atunci, ambele tabere se pregătesc de negocieri pentru restul portofoliilor.

Social-democraţii nu vor să cedeze transporturile, Sorin Grindeanu fiind un apropiat al preşedintelui de partid. De asemenea, PSD ar vrea să-l păstreze pe Adrian Cîciu la finanţe. Aceste portofolii ar trebui preluate de PNL potrivit proctocolului semnat anul trecut.

Dan Motreanu, vicepreşedinte PNL: „Acest protocol se respectă în totalitate aşa cum este sau se renegociază de la zero. Noi nu putem merge cu jumătăţi de măsură când proptocolul prevede că premierul să fie de la PSD, dar nu respectăm protocolul ca ministerele, transporturile şi finanţele, să revină PNL”.

Şi liberalii au ministere la care ţin. De exemplu, nu vor să renunţe la interne sau la energie, ambii titulari fiind criticaţi de PSD.

Marcel Ciolacu, preşedinte PSD: „Linia roşie e prostia”.

Iar unii liberalii i-au reproşat lui Nicoale Ciucă că se întâlnesc prea rar şi s-au arătat nemulțumiți de colaborarea cu PSD. "Vor să ne ia puterea", "suntem la căruţa PSD", "sunt toxici" ar fi spus în şedinţele de la partid.

Nicolae Ciucă, preşedinte PNL: „Componenta de a renegocia ministere nu am discutat-o, nu am agreat-o și ne menținem elementele pe care le-am aprobat când am constituit coaliția”.

De asemena, în interiorul celor două formaţiuni sunt discuţii despre atribuirea unor noi portofolii şi pentru UDMR. PSD şi PNL vizează Ministerul Dezvoltării şi pe cel al Mediului, portofolii care au acces la fonduri europene.

Până să ajungă la rotativa guvernamentală, PSD şi PNL se ceartă acum pentru legile educaţiei. Proiectele elaborate de ministrul Ligia Deca prevăd un examen la terminarea scolii generale şi lasă la latitudinea liceelor să introducă încă o testare la admitere. Social-democraţii susţin că măsura nu ar face decât să încurajeze meditaţiile.

Ligia Deca, ministrul educaţiei: „Cred că atâta vreme cât subiectele sunt elaborate din programa de gimnaziu, nu putem vorbi despre meditaţii cu profesorii de liceu”.

Şi taxele pe muncă sau supraimpozitarea companiilor mari sunt alte subiecte asupra căruia celor două formaţiuni au păreri divergente.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 30-01-2023 18:42