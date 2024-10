Marcel Ciolacu: Nu se măreşte TVA-ul. Vă spun, mă tatuez pe mână, nu se măreşte TVA-ul. Nu va creşte nicio cotă unică

”Nu se măreşte TVA-ul. Vă spun, mă tatuez pe mână, nu se măreşte TVA-ul. Nu va creşte nicio cotă unică. (...) Va rămâne 10% pe venit. Cum să crească cota unică pe venit de la 10% la 16% când noi avem cea mai mare impozitare a muncii la venituri mici şi medii din Europa? Ce om normal, la cap, ar face acest lucru?”, a declarat Marcel Ciolacu, luni, la finalul summitului Autorităţilor Publice Municipale din România.

El a fost întrebat dacă cotele reduse de TVA ar creşte la 19%.

”Anul viitor avem două lucruri. S-a renegociat, trebuiau venituri mai mari din PIB, de 2,5 puncte procentuale, şi am negociat să fie doar de 1,1 puncte procentuale. E sustenabil, fiindcă acest lucru îl poţi face şi din reducerea cheltuielilor şi dintr-o mult mai bună colectare, ţinând cont că începem să ne apropiem cu digitalizarea, dar şi cu o gestionare a banului public mult mai bună. Şi eu repet, cel puţin în zona de sănătate şi mi-aş dori şi în zona educaţiei unde sunt cele mari cheltuieli în acest moment în România să fie achiziţiile centralizate. La nivelul Ministerului de Finanţe, o seringă trebuie să coste la fel şi la Cluj şi la Buzău”, a explicat premierul Ciolacu.

El a mai fost întrebat dacă celelelate cote de TVA , în afară de medicamente şi alimente, ar putea creştere de la 5% sau 9 % la 19%.

”Dacă dumneavoastră credeţi că vreun guvern are atâta minte sau un prim-ministru să crească cota la lemne de la 5 la 19 şi să-i aducă un venit suplimentar la bugetul statului consolidat de 10 milioane, vă spun eu, nu te duci la Comisie şi spui ”Domnule, uitaţi eu am crescut la lemnele de foc de la 5 la 19. Şi ce venituri aţi avut domnul Ciolacu? Domnule, am rupt, am avut 10 milioane”. Este exclus acest lucru”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

